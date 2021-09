Elisa Carrió estuvo en Bragado y mostró su apoyo a Carla Bruno: “vamos a un contrato moral”

Tal como adelantó BRAGADO TV, la dirigente política Elisa Carrió estuvo en nuestra ciudad con la intención de mantener un encuentro de índole personal con Carla Bruno, a los fines de felicitarla por los resultados que obtuvo su lista en las PASO. También mostró su apoyo a Nicolás Araujo tras haber sido incluido a la lista definitiva de Juntos y a los candidatos a diputados nacionales que la acompañaron en la visita. Convocó a que en noviembre “arrasemos en las elecciones” y sostuvo que “vamos a un contrato moral, a la República”.

Carla se mostró contenta por la llegada de “Lilita”. “Vino nuestro ángel de la guarda”, dijo. Contó que “siempre duermo más tranquila a la noche porque sabemos que está Lilita pensando en la República y planeando cómo sostenerla”, y su llegada la consideró importante luego de “una campaña tan ardua como las de las Primarias y de haber sido tan felices con el acompañamiento que nos dieron los bragadenses”.

Carrió se mostró totalmente distendida y contenta por su llegada a Bragado. Hizo chistes constantes, aunque también dedicó algunos momentos para hablar con seriedad sobre política. Opinó que en la Argentina “hay una rebelión de los pobres en el sentido de que queremos dignidad y trabajo, y donde todos tenemos que estar juntos”. Sostuvo que “no va a ser fácil y –que- le toca a las nuevas generaciones emprender ese camino”.

Para ´Lilita´, hay que tener “reglas muy claras y la conciencia tranquila de que el país se gobierne con el acuerdo moral”. Aseguró no tener ninguna aspiración política en lo que respeta a la obtención de un cargo, aunque aclaró: “la lucha por la República y la moral no la voy a abandonar nunca”. “Yo no quiero ser protagonista, pero cuando tengo que actuar actúo”, dijo.

Consultada sobre su relación con Facundo Manes, indicó que “yo no tengo problemas con nadie, pero no quiero que lleguen en helicóptero… pero ya no llega en helicóptero, así que está solucionado”. En tal sentido, recordó su apoyo explícito a Diego Santili y destacó su buena relación con la Unión Cívica Radical.

En lo que respecta a noviembre, instó a que “tengamos el voto al servicio de una causa que permanezca para siempre y en la que estén incluidos todos”. Consideró importante “que tengamos absoluta mayoría en la Cámara de Diputados y la presidencia de la Cámara Baja, que es la que maneja los temas a tratar”.