Elizalde explicó su proyecto para reforestar Bragado

En el marco de una entrevista con BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, la concejal del Frente de Todos, Emma Elizalde, se refirió a un tema importante para la comunidad como lo es el medio ambiente, sobre el proyecto que presentaron para reforestar el distrito y otros tópicos

Hace algunos días Elizalde y otros concejales se reunieron en la Comisión de Calidad de Vida, presidida por Guillermina Lhospice, donde la mayoría de ediles expresaron su preocupación por el ambiente. Allí también se habló de proyectos como el de Lilian Labaqui o Viviana Morossini.

La idea del espacio de Elizalde era plantar un árbol por cada nacimiento que ocurra en Bragado, una propuesta muy parecida a la que propuso Julio Ciaccio en 2008. Con el fin de replantearla y sumar aquel pedido que nunca se cumplió, mantuvieron una reunión en con el propio Ciaccio y con Mario Castroagudín.

“Se viene dando en varios municipios, no es que a nosotros se nos ocurrió la idea. Es porque la problemática del arbolado la estamos viendo en todos lados”, señaló la concejal del FdT, y agregó: “esto no es casualidad, tenemos que plantearnos firmemente en comenzar a trabajar sobre el ambiente porque la crisis es algo que se está dando a nivel mundial y nosotros no estamos exentos”.

El nuevo proyecto solicita plantar los árboles que habían quedado pendientes desde la ordenanza que impulsó Julio Ciaccio y que esta acción se repita cada vez que nazca un nuevo bebé en Bragado. Vale mencionar que será de caracter voluntario, ya que cada niño que nace sería el padrino del árbol y sus padres podrían elegir donde colocarlo.

Durante la reunión de la Comisión de Calidad de Vida se resolvió citar a Natalia Gatica y al funcionario referente del área de Medio Ambiente, en lo que será una nueva reunión de Comisión.