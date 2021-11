Emma Elizalde destacó su lista y se mostró interesada en cerrar la “grieta”

A pocas horas del inicio de la veda electoral, esta mañana EL MEGÁFONO entrevistó a la primera candidata a concejal del Frente de Todos, Emma Elizalde. Se mostró contenta con la lista que conforma y también habló de sus intenciones de no fomentar la “grieta” entre dirigentes políticos.

Destacó el equipo de trabajo que tiene el Frente de Todos y el vínculo que se ha creado a partir de la relación constante que tuvieron durante la campaña electoral. “Se ha hecho algo familiar”, dijo.

Sostuvo que “el grupo de trabajo para mí es muy importante”. En tal sentido, resaltó la heterogeneidad de la lista ya que la integran personas de distintos sectores; “es gente de laburo”, manifestó.

Consultada sobre el ámbito de la salud, donde tiene mayores conocimientos por su trabajo, se mostró crítica respecto del accionar que tuvieron algunos durante la pandemia: “en situaciones de crisis, uno conoce más a las personas, lo bueno y lo malo… y nosotros en ese momento visualizamos quién tenía ese verdadero compromiso con la salud pública y quiénes no”, dijo. Dio a entender que las autoridades de salud no hicieron todo lo que estaba a su alcance, aunque evitó cuestionarlas en lo que respecta a la polémica por el oxígeno industrial: “con esto del oxígeno se hizo un ruido que a mí me sonó feo, creo que a veces uno tiene que tener ciertos límites”, opinó.

Reiteró su postura en contra de la “grieta”. En ese marco, agregó: “se tendría que poner más prioridad en la comunidad”.

Sobre el final, pidió el acompañamiento de la gente el próximo domingo. “Nosotros somos un equipo que va a poner todo el cuerpo a poder mejorar ciertas situaciones”, enfatizó.