Emma Elizalde lamentó que no le permitan trabajar en el hospital: “me generó dolor”

A pocos días de haber asumido como concejala, Emma Elizalde se refirió a una decisión difícil que debió tomar. Ya no podrá continuar ejerciendo el cargo de médica generalista en el Hospital Municipal debido a que existe una Ley de Incompatibilidad que se lo impide, y también porque rechazaron el pedido de excepción que realizó mediante una carta. Dijo que le genera “dolor” ya que el nosocomio “es mi vida”, pero aclaró que no bajará los brazos y que no renunciará a su banca en el Concejo Deliberante.

La edil dijo que siempre conoció la Ley de Incompatibilidad (establece que no se pueden cumplir dos cargos municipales en forma simultánea), pero aclaró que inicialmente estaba confiada en que la considerarían una excepción por el rol clave que desempeñaba en el hospital. Incluso manifestó que algunas autoridades del nosocomio le habían asegurado que “era algo que se podía solucionar”.

“Después de las elecciones del 14 me empezaron a hablar de la incompatibilidad y de que por ahí no se podía arreglar”, contó Emma. En tal sentido, sostuvo que “el trabajo que realizo en el hospital es indispensable porque hay poco personal” y mostró el artículo 2 de la Ley de 1973 donde se consideran exceptuados a “los profesionales del arte de curar cuando la necesidad de la especialidad y/o carencia de otro profesional lo hiciere indispensable”. Sin embargo, las autoridades desestimaron su pedido y debió optar entre ser concejal o médica del hospital.

Elizalde remarcó que “yo no intentaba cobrar los dos cargos” ya que pensaba renunciar a la dieta de concejal y a los gastos de representación. Manifestó que su pedido era justo, pero dijo comprender que “en realidad es muy subjetivo porque depende de la decisión de quien lo considere necesario o no”.

Aclaró que va a aceptar la limitación que le fue impuesta y que no acudirá a las vías legales porque “no es mi forma”. Tampoco renunciará a su banca porque “sería desleal” hacia la gente que la votó. “Me adaptaré a las circunstancias”, dijo.

Sobre el final, habló de los temas que están analizando en el bloque del Frente de Todos. Nombró a la seguridad, el tránsito y la nocturnidad.