Emma Elizalde y el “Chapu” Fernández cerraron su campaña prometiendo continuar el legado de Aldo San Pedro

Ante la cercanía de las PASO y a pocas horas del inicio de la veda electoral, la lista N°4 del Frente de Todos realizó un acto de cierre de campaña luego de varias semanas de actividad constante para reforzar la escucha al vecino, mostrar a sus precandidatos y exponer sus propuestas. Fue un evento en el que se mostró la fortaleza del espacio de cara a la contienda electoral del próximo domingo, y en el que Emma Elizalde y Jorge “Chapu” Fernández plantearon su visión de por qué son la mejor opción para votar en las urnas.

El evento se realizó a las 14hs en el Club Último Foco. Se colocaron sillas distanciadas, en las cuales se ubicaron los distintos precandidatos a concejales y consejeros escolares de la lista, pero también los dirigentes más representativos de cada uno de los espacios que ofrecen su respaldo. En las primeras filas se veía a Ramiro San Pedro y María del Carmen “Pupy” Pan Rivas en un claro signo de apoyo del sanpedrismo (vale recordar que uno de los slogan de campaña es que la boleta 4 es “la lista de Aldo”), aunque también estaban Eduardo “Laly” Gatica, Horacio Civello, Gustavo Bartolomé, Sergio Fuentes y Gustavo “Tati” Jáuregui Lorda.

El acto contó con varios oradores, quienes se ubicaron en el escenario del club delante de una gran pantalla con el logo del Frente de Todos y los nombres de quienes integran la lista.

En representación de los precandidatos a consejeros escolares, habló Romina Rodríguez. Explicitó sus ganas de “sumar al proyecto, de trabajar, de representarlos y de luchar por un Consejo Escolar más abierto e inclusivo”. “El que me conoce sabe de mi compromiso”, dijo.

Por su parte, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Guillermina Lhospice (aspira ser reelegida en la banca) enfatizó que “vamos a continuar con el legado que nos dejó nuestro querido y eterno compañero, Aldo Omar San Pedro”. Sostuvo que “nos marcó un camino y nos enseñó que las cosas se pueden hacer gestionando y estando al lado de los vecinos”, por lo que prometió avanzar en el “Bragado grande” que él soñó. Además, describió como “egoísta” al gobierno local ya que “no hizo nada por Bragado” y “no le importó las necesidades de los vecinos”; y añadió: “es muy importante en estas elecciones poder equiparar la balanza en el Concejo Deliberante porque hoy tenemos una escribanía; ellos son mayoría, hacen y deshacen a su gusto”.

Otro de los oradores fue el “Chapu”. Manifestó que “los bragadenses no nos merecemos sufrir como lo venimos haciendo hace 6 años”. Aseguró que el Frente de Todos tiene las condiciones para gobernar nuestro distrito y también sostuvo que “nuestro objetivo no es ganar una elección el domingo, sino cambiar el destino de los bragadenses y poder hacer el Bragado que soñamos”. Sobre el final, arremetió: “este domingo reventemos las urnas diciendo basta a la gestión de Gatica, mostrándole que el pueblo se cansó de la mentira, de no ser escuchado y que nace una nueva esperanza con la lista 4 del Frente de Todos, que justamente es la continuidad de la gestión de Aldo San Pedro”.

En cuanto a Emma, se mostró muy emocionada, fundamentalmente cuando habló de los recuerdos que le genera el Club Último Foco debido a que ella vivía a la vuelta y también por el apoyo que siente de sus padres y compañeros del hospital.

La precandidata que encabeza la lista contó que “vengo de una familia peronista, con ideales peronistas toda la vida”. Remarcó que siempre tuvo una visión integral sobre la salud pública y que hacía lo que podía para tratar de ayudar a la gente, aunque aclaró: “me di cuenta que sola no podía, que remaba contra molinos de viento y que era difícil luchar”. Dijo que la pandemia ayudó a ver quiénes estaban en su misma sintonía, y en ese marco manifestó que “encontré en el Frente de Todos un espacio que envuelve, que atrapa a laburar todos juntos y que entusiasma a creer que podemos salir adelante”.

Elizalde cuestionó las veces en que no se valora el trabajo del personal de salud, e Insistió en afirmar que la salud pública “envuelve un montón de otras cuestiones y problemáticas; no podemos hablar de salud sin hablar de educación, trabajo, viviendas, o si tenemos o no agua potable”. También destacó el rol del deporte y de la importancia de tener una “mirada integral”.

La médica destacó el carácter heterogéneo de la lista 4. Afirmó que “tenemos un proyecto para continuar, que es el de Aldo” y se mostró predispuesta a atender las demandas de los bragadenses: “espero que se sientan representados porque para mí lo más importante es escuchar al vecino y llevar sus problemáticas al Concejo Deliberante”, enfatizó.