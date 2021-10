Emma y el “Chapu” encabezaron un acto por el Día de la Lealtad Peronista

Este domingo 17 de octubre se celebra a nivel nacional el Día de la Lealtad Peronista, y en el marco de los festejos, una de las líneas del Frente de Todos, encabezada por Emma Elizalde y Jorge “Chapu” Fernández, realizó un evento alusivo a la fecha.

El acto tuvo lugar en el Club Los Millonarios y durante su apertura, actuó la murga “Los Mismos de Siempre”. Seguido a ello, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y entregaron una placa a Ricardo Ienco, primer ex Intendente de la democracia en Bragado, la cuál fue recibida por su hermano Horacio Ienco. Lo mismo hicieron con el militante Hugo Lacanna, y luego brindaron un aplauso en memoria de Heriberto “Pata” Jáuregui Lorda.

Tras el aplauso, tuvo la palabra Gustavo Bartolomé, quien además de enumerar una serie de motivos por los cuáles la gente no debería votar a la fórmula de “Juntos”, apuntó contra el periodista Diego San Román por el acalorado cruce que mantuvieron días atrás en BRAGADO TV: PRIMERA EDICIÓN.

“Días atrás pude comprobar lo que es lo que se siente cuando uno quiere expresar sus ideas y no lo dejan, cuando tienen un micrófono y te tapan y no podés decir lo que realmente querés decir, y el reportaje lo hacen ellos para tapar los intereses de un Intendente, entonces contra ellos tenemos que luchar”, expresó.

Luego, se refirió a la construcción de las 116 viviendas, y dijo que el actual Intendente estuvo “6 años sin poder terminarlas, sin aplicar un ladrillo, eso es falta de gestión, es falta de decisión política, eso es lo que no me dejó decir el periodista local.”

Tras la palabra de Bartomolé, Patricia Aznar y Guillermina Lhospice tuvieron la posibilidad de hablar frente a los presentes. “Vienen por la precarización laboral, por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, vienen por los derechos de todos nosotros y el peronismo es el único movimiento que le puede hacer frente a estas medidas neoliberales”, sostuvo la Concejala, en referencia a la fórmula de Juntos.

“Este es el camino para el 2023 y el objetivo de todos nosotros es recuperar el municipio. Debemos recuperar el municipio, nos merecemos recuperar el municipio y eso responsabilidad de todas y todos nosotros”, agregó.

Luego de las declaraciones de Guillermina Lhospice, tuvo la palabra el precandidato a concejal Jorge “Chapu” Fernández. “Necesitamos la militancia, necesitamos hoy más que nunca la lealtad a ese modelo, la lealtad a esa doctrina que nos dejó nuestro general”, expresó.

“Yo les pido un último esfuerzo, confío ciegamente en el pueblo peronista, confío en la lealtad del pueblo peronista, no hacia nosotros, confío en la lealtad hacia lo que representamos, porque nosotros somos el pueblo, no el otro”, agregó Fernández.

Finalmente, tuvo la palabra la candidata a concejal Emma Elizalde: “La lealtad es ese compromiso que él (Perón) tenía con la gente, ese compromiso que tenía con los más necesitados, tanto él como Evita porque en realidad la dupla eran él y Evita”, comentó.

Del evento participaron varias personas y dirigentes políticos del Frente de Todos a nivel local, entre ellos, los concejales Natalia Schillizi (Frente de Todos), Daniel Disanti y Fernando Maidana (Movimiento Evita – Partido Justicialista), quien integró la lista de precandidatos a concejales por la lista número 2. También concurrieron Maria del Carmen “Pupy” Pan Rivas y Ramiro San Pedro. Sin embargo, una ausencia notoria fue la de German Marini.