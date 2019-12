EN EL DÍA DEL CONTADOR, OLIVIERI Y OLIVIERI

Compartir en...

Ayer se conmemoró el Día del Contador Público y Bragado TV no se olvidó de ello. En diálogo con Carlos y Celina Olivieri, se recordó la importancia de la profesión y se hizo referencia a los cambios en la carrera y el desarrollo de la misma.

Celina, en este orden, comentó que fue influenciada por la labor de su padre y por su paso por la Escuela Comercial en su niñez; mientras que Carlos no recuerda bien el motivo por el que empezó a estudiar, pero sí recuerda que desde que tiene conocimiento le gustan los números.

“Desde que yo comencé a trabajar de esto ha cambiado tanto esto, es tan diferente a lo que yo empecé a desarrollar en los primeros años de carrera”, aseguró Carlos, a lo que sumó: “antes se trabajaba con un lápiz, una goma y una máquina de escribir; si bien no me he quedado en el tiempo, reconozco que algunas cosas cuestan”.

Según indicaron, trabajar en familia tiene “sus cosas buenas y sus cosas malas” y que no es lo mismo que “tener un jefe y ser empleado”. Aún así, logran complementarse y realizar las tareas más difíciles para esta última época sin complicación.