En total fueron 4 las personas que tuvieron la cepa Manaos en Bragado: una familia que viajó a Brasil

Compartir en...

email

La secretaria de Políticas Públicas de Salud de la Municipalidad de Bragado, Mónica Pussó, confirmó la noticia de la detección de la cepa Manaos en nuestra ciudad. Explicó que no sólo se registró en el masculino cuyos datos trascendieron anoche, sino también en otras 3 personas de su familia. Aclaró que habían viajado a Brasil y que ya se encuentran recuperados.

Sostuvo que se trata de una familia que regresó de Río de Janeiro el 19 de marzo. Desde un principio sospecharon que tenía la cepa Manaos porque presentaron fiebre en forma inmediata, por lo cual se abocaron a la tarea de velar por su salud y simultáneamente analizar qué tipo de cepa tenían mediante el envío de muestras al Instituto Malbrán.

Según manifestó, “ayer recibimos el resultado después de haberlo reclamado porque no lo estábamos recibiendo”. Aclaró que la familia siempre estuvo aislada y que ya recibió el alta, e indicó que no se lo informó públicamente con anterioridad porque “uno avisa cuando tiene la constancia, no por presunciones”.

La funcionaria se mostró enfática al solicitar la responsabilidad ciudadana en la toma de recaudos para evitar la expansión del virus en Bragado. Sostuvo que estamos en la segunda ola y que todo podría agravarse si no actuamos correctamente: “esto puede ser un tsunami”, dijo.

En tal sentido, recalcó que la detección de la cepa Manaos en nuestra ciudad tiene que servir para reforzar los cuidados ya que “tiene mayor contagiosidad y porque genera un cuadro digestivo en la mayoría de los pacientes”. “Hay que estar muy atentos; hay que consultar –al médico- ante el mínimo síntoma digestivo, que pueden ser vómitos, diarrea o cólicos abdominales”, manifestó.