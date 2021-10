Encontraron herido e insconsciente a un hombre en la calle: su madre busca saber qué pasó

Un caso similar al de Leonardo Tur se registró este fin de semana en nuestra ciudad. Un hombre de 42 años fue encontrado inconsciente junto a su moto en la calle Avellaneda, con la particularidad de que el rodado no tenía ningún daño, pero él si muchas heridas. Su madre, Alicia Sosa, busca conocer qué fue lo que sucedió.

Según contó la mujer a la Edición Central de BRAGADO TV, su hijo se llama Matías Solari. Explicó que “el sábado a las 8 de la noche salió de mi casa al club –Sportivo- para ver el partido de Boca y ya después no supe más nada… hasta el domingo a las 8 de la mañana, cuando me avisaron que había tenido un accidente”.

Dijo que “hasta las 7 de la mañana, él estuvo inconsciente en el Hospital, pero no se sabe qué es lo que le pasó realmente”. “Tiene muchos golpes en la cara, en las manos, está todo pelado, tiene una fisura en la cabeza con sangrado y los ojos muy inflamados”, agegó.

Sostuvo que “hay una persona que no quiso dar su nombre y no la conocemos, que fue el que llamó a la ambulancia; dice que mi hijo salió muy bruscamente del club en la moto y después sintieron un golpe”. No obstante, Alicia dijo desconfiar que haya sido un accidente ya que “al caerse de la moto tendría que haberse roto algo y la moto no tiene nada”; también contó que “no le faltaban las pertenencias”.

Explicó que su hijo recuperó la conciencia, aunque “no se acuerda nada de nada”. Frente a ello, radicaron una denuncia a los fines de buscar el esclarecimiento del caso.