Enojo de Corina Delettieres: desoyeron su propuesta y convirtieron en leña la gran rama del ombú

A pocas horas de que tomara estado público una propuesta de Corina Delettieres para resignificar una rama de gran porte que se desprendió del histórico ombú, ha quedado en evidencia que la iniciativa ya habría quedado descartada por el gobierno municipal. La rama fue cortada en pequeños trozos a modo de leña, lo que motivó el enojo de la exfuncionaria sampedrista.

Corina había planteado la posibilidad de que la rama fuese intervenida artísticamente para que se la exhiba al público como pieza de valor, tras considerar que el ombú forma parte del patrimonio de los bragadenses. “Sería una torpeza, una tristeza, y no hablaría bien de nosotros si esa parte muy grande de ese árbol, es quemada o tirada en el basural”, había manifestado en un inicio.

Llegada la noche, la exfuncionaria comprobó que la rama ya había sido transformada en leña, por lo que descargó su enojo en las redes sociales y también grabó un video para mostrar lo ocurrido. “Esta es la resignificación que no quisieron realizar, es lamentable”, indicó.

Delettieres interpretó el accionar del gobierno como una “atrocidad” y lo atribuyó a “la desidia o falta de planificación”. “Que lastima Vicente Gatica, acercamos propuestas…y, ¿lo cortaron para leña?, la cultura al asador!”, agregó.

Con ironía, la exfuncionaria manifestó que “así cuida el patrimonio”. También expresó una conclusión a una frase que había expresado cuando hizo la propuesta (“si no hay ideas, estamos para sumar”); dijo… “dónde no hay, no pidas».