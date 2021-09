Enojo de UDEB por el poco tiempo de organización ofrecido a las escuelas ante la presencialidad plena

Una de las noticias más relevantes del día, ha sido la confirmación de que las escuelas de Bragado también estarán incluidas en el retorno a la presencialidad plena dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ante tal situación, esta mañana EL MEGÁFONO entrevistó a la secretaria General de UDEB, María Eugenia Calderón, quien manifestó su enojo por el poco tiempo que se les dio a las escuelas para organizarse.

Calderón recordó que a nivel nacional se venía hablando de la presencialidad plena desde hace varias semanas, por lo que considera que la Provincia tendría que haber hecho la adaptación de una manera más ordenada y contemplando los tiempos que necesitan las escuelas para poder organizarse. “Hubiese estado muy bueno más previsión y que -el nuevo plan jurisdiccional- llegara con el suficiente tiempo a las escuelas porque esto está generando enfrentamientos entre las familias y las escuelas, que es lo que no tiene que pasar”, dijo.

Sostuvo que hay un “gran enojo por la manera en que se comunican estas actualizaciones del plan jurisdiccional, -y- por la forma en que sale a los medios y no llega a las escuelas”. En ese marco, lamentó la incertidumbre que desencadenó dicha situación, y también cuestionó que “las escuelas quedamos en la mira de la comunidad como si no quisiéramos aceptar lo que se decidió a nivel nacional”, cosa que desmintió ya que “las escuelas no son autónomas”.

Según Calderón, “las escuelas tenemos que ser las primeras en saber de qué forma tenemos que organizarnos”. Consideró que “hay una desprotección” de las instituciones educativas ya que “la información no llega a tiempo y no es clara”.

Consultada sobre cómo se implementará la presencialidad plena, dijo no poder garantizar que las escuelas estén en condiciones mañana de cumplir todas las disposiciones del plan jurisdiccional ya que implica algunos cambios que no se pueden aplicar en forma tan abrupta. Además, planteó algunas dudas respecto de la viabilidad de algunas directivas.