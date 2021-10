Enojo del Municipio por el incendio del basural que inundó de humo a la ciudad: atribuyen intencionalidad política

Luego de una noche complicada en la que el humo invadió gran parte de la ciudad y donde muchas personas presentaron inconvenientes para poder respirar, esta mañana la Municipalidad de Bragado realizó una conferencia de prensa con la intención de manifestar su enojo frente a lo ocurrido. Explicó que el causante fue un incendio intencional que se registró en el basural y deslizó la posibilidad de que haya tenido fines políticos. Natalia Gatica lo atribuyó a “un cobarde o grupo de cobardes”, e indicó que “mientras había una marcha frente a la Municipalidad, nosotros estábamos apagando el fuego”.

La funcionaria de la Secretaría de Integración Sociourbana y Ambiental reconoció estar “muy enojada”. Explicó que “anoche no hubo fuego en el basural, sino un resabio del humo de un incendio intencional que se llevó a cabo el jueves”. Reconoció que inicialmente sólo pensaban abordar el asunto con una denuncia penal que ya radicaron, pero aclaró que finalmente decidieron pronunciarse públicamente frente a las consecuencias que trajo a la comunidad.

Enfatizó que lo de anoche “claramente era humo, no niebla”. “Decir otra cosa sería ser hipócritas, que es lo que no somos”, indicó. Sostuvo que “ninguna familia merecía pasar lo que pasó”, por lo que cargó fuertemente contra “un cobarde o un grupo de cobardes” que causó el fuego.

Dijo que “no puedo acusar a nadie -en particular- porque no corresponde”, pero consideró que “no hay forma que haya sido accidental” y también que no es casual que haya sucedido ahora ya que “hace dos años y medio no había fuego ni humo en el basural”.

Contó que “Bomberos coteja que ese día se detectaron distintos focos de incendio por todo el predio, sin ninguna conexión entre sí”. Además, se refirió a la ardua tarea que debieron realizar para apagarlo, ya que había 7 u 8 focos, 4 de ellos muy grandes.

La funcionaria negó que el gobierno no quiera darle solución al problema del basural a cielo abierto. Recordó que “está desde hace 50 años” y que incluso llegaron a haber otros dos que ya no existen; “es la parte de la ciudad que nos duele”, dijo. No obstante, manifestó que durante el último tiempo todos los esfuerzos y recursos debieron abocarse al sistema sanitario para afrontar la pandemia, por lo que algunos proyectos quedaron pospuestos. Luego, agregó: “este gobierno municipal continúa con el compromiso de llevar adelante el ordenamiento del basural, y me comprometo personalmente a hacerlo en los dos años y tres meses que tenemos; pero lo vamos a hacer como corresponde, con la verdad sobre la mesa, sin demagogia y sin la utilización político-partidaria de la causa ambiental como están haciendo en nuestra comunidad”.