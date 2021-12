Entrevista con Gatica: habló de las tasas, el Presupuesto, temas polémicos y los planes para el 2022

De cara al fin de año que se aproxima, la Edición Central de BRAGADO TV entrevistó este mediodía al intendente Vicente Gatica. Fue consultado sobre varios temas, como por ejemplo el aumento de tasas, el Presupuesto Municipal, algunas cuestiones polémicas y sus planes para el 2022.

Sostuvo que el 2021 fue “un año complejo, difícil, que está terminando, y que nos mueve a todos a reflexionar de lo que ocurrió”. En tal sentido, buscó tener una mirada esperanzadora de lo que se viene, aunque igualmente se mostró preocupado por lo que pueda ocurrir con la pandemia de Covid-19.

En lo que respecta a temas específicos, negó que el incremento de tasas del 2022 sea del 55% como manifestó el Frente de Todos: “el aumento es del 48%; tiene una sola lectura, que es la correcta que hace desde economía nuestro Secretario de Hacienda y todo su equipo”, dijo. Explicó que “tiene un aumento inicial y uno posterior, con una bonificación importante para los que pagan la tasa anual”. También enfatizó que “hemos quitado 33 tasas que estaban en la ordenanza”.

Sobre el Presupuesto, indicó que ronda en los 3500 millones de pesos, concediéndole una gran importancia a la salud (citó como ejemplo la decisión de terminar el laboratorio de monodrogas). Además, resaltó las intenciones que tienen de avanzar en el saneamiento del basural, e incluso aprovechó la ocasión para aclarar que la planta de separación de residuos ya está funcionando.

Manifestó que aún no se conocen las pericias sobre el incendio de neumáticos en el Parque Industrial, pero buscó defenderse de quienes acusan al gobierno de no haber hecho nada durante todos estos años. Habló de los 3 mil neumáticos que procesó una empresa con el aval del Municipio y destacó que “se había avanzado mucho en un proyecto con la Escuela Industrial”.

Consultado sobre la actualidad del frente Juntos y la conformación de nuevos bloques, dijo: “hay alguna diferenciación que en muchos casos a mí me genera algunas dudas, porque fuimos en una lista todos juntos y de inmediato nos separamos, y eso a veces genera un grado de confusión en el electorado que no le hace bien al sistema político”. No obstante, consideró que todos comparten los mismos objetivos, por lo que está confiado en que podrán continuar trabajando juntos.

Sobre el final, especificó sus planes para el 2022. Sostuvo que “necesitamos generar un debate en nuestra comunidad para ver qué hacemos en la laguna y ahí quiero que participemos todos”; también comentó su idea de restaurar el debate sobre el Centro Comercial a Cielo Abierto para “modernizar el centro”; dijo que procurará terminar la Avenida Circunvalación; continuar el Polideportivo; mejorar el acceso Elizondo; resaltó las obras de gas y cloacas que se harán en algunos cuarteles; el inicio de las obras del colector cloacal; y retomar la construcción de las 116 viviendas sociales, aunque aclaró que aún no llegaron los fondos (podría suceder en los primeros días de enero).