Entrevista con Eugenia Alianello, la bragadense con grandes posibilidades de convertirse en diputada nacional

Días atrás BRAGADO TV dio a conocer la noticia de que una bragadense, Eugenia Alianello, es primera precandidata a diputada nacional en la lista del Frente de Todos de la provincia de Chubut. En ese marco, el periodista Marcelo Méndez la entrevistó ayer para la Edición Central del noticiero, lo que permitió conocer un poco más sobre ella y su pensamiento.

La bragadense es hija de Daniel Alianello, reconocido por su rol como dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza. Contó que vive en Puerto Madryn desde hace 14 años, aunque al menos una vez por año visita Bragado debido al afecto que siente por esta ciudad y los lazos que continúa manteniendo por sus familiares y amigos.

Contó que su candidatura “es un desafío muy grande”. Aspira que haya una mirada más federal y lograr que se tomen medidas más equitativas respecto de la provincia que representará ya que visualiza normativas que se toman con una mirada muy focalizada en Buenos Aires.

Sostuvo que “es un orgullo ser parte de este equipo –del Frente de Todos- que está trabajando tan comprometido para volver a poner la Argentina de pie” y explicó cuál es su opinión respecto de los motivos por los que el mayor porcentaje de votos de las PASO se los llevó Juntos: lo atribuyó a una mirada a corto plazo y a que “la gente no llega a tomar dimensión de que muchas de las cosas que están viviendo en la Argentina son consecuencia, no sólo de la pandemia que atravesamos hace un año y medio, sino también las decisiones que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri durante sus cuatro años de gestión”. Opinó que “hay un voto enojo” y reconoció que “hay muchas cosas que mejorar, -ya que- quizás, las decisiones que se han tomado antes no han tenido el impacto que se esperaba”.