Entrevista con Torello: habló de su pedido sobre la ruta 5 y opinó sobre el bloque local del PRO-CC

El diputado nacional Pablo Torello fue entrevistado ayer por el periodista Marcelo Méndez en el marco de la Edición Central de BRAGADO TV. Lo consultó sobre varios temas, como por ejemplo el pedido de aceleración de las obras para la autovía 5 y su opinión acerca del bloque de concejales aparte que crearon el PRO y la Coalición Cívica.

El obriense explicó que “la reunión -con el ministro Katopodis- fue en el contexto de la presentación del Presupuesto del año que viene”, oportunidad que aprovechó para plantearle la cuestión de la autovía 5. Recordó que “se había empezado con el sistema de participación público-privada y después por todos los problemas que hubo se suspendieron”. Luego, añadió: “hay una licitación que se hizo en noviembre, pero todavía no está adjudicada ni nada por el estilo”.

Según Torello, “cuando uno mira el presupuesto ve que iban a hacer desde Mercedes hasta Suipacha, pero en tres tramos de 3 años”. Frente a ello, dijo: “hacer 20 kilómetros en tres años a mí me parecía demasiado poco, sobre todo en un contexto en que la provincia de Buenos Aires es la que más aporta en concepto de derecho de exportación al Tesoro Nacional y eso no es coparticipable, o sea que no vuelve nada”.

Resaltó que el Ministro se comprometió a que la autovía se construya más rápido. Además comentó que tiene una buena relación con el funcionario, e incluso contó que se acercó a él para agradecerle por las obras de cloacas que están próximas a iniciarse en O´Brien.

Otro tema tratado fue el sobreseimiento de Elisa Carrió en la causa por el cumpleaños que festejó durante la pandemia. El Diputado opinó que “era más que obvio –que tendría ese resultado- porque la fiesta del Presidente fue en la ASPO, durante el aislamiento, cuando estaba prohibido salir; mientras que la fiesta de ´Lilita´ fue en la DISPO, que era del distanciamiento, e inclusive se hizo con controles previos de PCR”. En tal sentido, lamentó “las denuncias que hacen muchos de los diputados K para sacar la atención de las causas que están pasando en serio”.

En lo que respecta al bloque propio que formarán los concejales del PRO y la Coalición Cívica, lo consideró correcto, e indicó que apunta a “tratar de desarrollar un poco más nuestra propia identidad”. Sostuvo que “seguimos acompañando, estamos dentro de Juntos por el Cambio, y somos un interbloque; pero creo que la gente no define bien qué es el PRO y qué es Unidos por Bragado, y a nosotros nos parece que en este momento tenemos que definirlo, y de hecho ellos fueron en la interna con el radicalismo y nosotros con la Coalición Cívica”.

Sobre el final, habló de la asunción de su hermano José María Torello como senador nacional tras la renuncia de Esteban Bullrich. Dijo que sucederá la semana próxima.