ESTAFARON CON EL “CUENTO DEL TÍO” A UNA MUJER MAYOR

Una señora de 74 años resultó víctima de un nuevo caso de estafa bajo la modalidad de “cuento del tío”. El hecho sucedió en el día de hoy en nuestra ciudad, apoderándose el delincuente de un total de 6 mil pesos.

La víctima es Irma Guzmán, quien recibió un llamado telefónico donde un masculino simuló ser un empleado de ANSES y, mediante engaño, le pidió los datos de su cuenta bancaria.

La policía y la SUB DDI ya se encuentran investigando el caso, con intervención de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Mercedes. No obstante, a modo preventivo, se recuerda a la población la importancia de no brindar información sobre las cuentas bancarias u otros datos personales a menos que se tenga la certeza de quién es la persona y que fines le concederá.