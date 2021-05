La vicegobernadora Magario vendrá a Bragado luego de la polémica situación ocurrida en Mechita

Compartir en...

La Municipalidad de Bragado comunicó esta mañana que la vicegobernadora Verónica Magario visitará nuestra ciudad el próximo jueves. Mantendrá un encuentro con el intendente Vicente Gatica y posiblemente recorrerá una obra.

La visita sucederá en horas de la mañana, mientras que cerca del mediodía tendría prevista una conferencia de prensa con los medios locales.

Según pudo saber este portal, la actividad de la funcionaria se enmarca en una recorrida que está realizando por la Cuarta Sección Electoral. Planeaba visitar Bragado en las próximas semanas, pero se adelantó.

Su llegada ocurre a poco menos de tres semanas de la polémica situación ocurrida Mechita, donde recorrió los talleres de TMH (ubicados en jurisdicción bragadense) junto al intendente de Alberti y no se invitó a Gatica. Germán Lago minimizó el hecho, mientras que ella intentó remediarlo con un llamado al Intendente de Bragado donde le aclaró que la Gobernación no estaba a cargo de la organización del evento (la responsable sería la Municipalidad de Alberti) y que desconocía la situación particular de límites que hay en esa localidad.