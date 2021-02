ESTE VIERNES SE REANUDA LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO “EL PICADO”

Compartir en...

Finalmente se reanudará el torneo de fútbol “El Picado”, tras la decisión que tomó la organización de suspender momentáneamente la actividad debido a un incidente que tuvo lugar la semana pasada en el Club Último Foco, donde un grupo de hinchas ingresaron a la fuerza al predio.

Luego de haber mantenido una reunión con las autoridades locales, en donde acordaron reforzar la seguridad de la zona para que no se repitan los incidentes de la semana pasada, anunciaron los partidos que se van a disputar este fin de semana, retomando la actividad de la segunda fecha.

Este viernes se disputarán 4 partidos: Julita Birra Club vs Chacinados G.H.L, El Capricho de Alberti vs Construcciones D.P, Construcciones El Nene vs Los Elegidos de Manny y El Ñato vs Deportivo Branca.

Al igual que antes, los partidos se disputarán en el Club Último Foco, pero desde la organización insistieron que no se permite el ingreso del público. Además, adelantaron que posiblemente a partir de la próxima semana empiecen a transmitir los partidos a través de las redes sociales.