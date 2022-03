Esteban Selpa repasó su presente como futbolista en Italia

Este jueves al mediodía en “La Rosca Deportiva”, Enrique Giannino dialogó en exclusiva con Esteban Selpa, un joven jugador bragadense de fútbol que desde hace algunos años se encuentra jugando para equipos italianos, y quien actualmente milita para el equipo Sestese Calcio.

En ese sentido, contó que el primer año que estuvo en Italia participó de un campeonato por el ascenso pero no lograron quedarse con la punta ya que no sólo suspendieron el campeonato por Covid-19, sino que también se lesionaron algunos jugadores de su equipo por lo que no lograron retener el puntero.

“El año pasado me tocó estar en un equipo en Milán que se llama Alcione, y me tocó la posibilidad de ir y ganar el campeonato. Después de eso tuve varias propuestas y ésta fue la que más analicé y me gustó porque tenía varios amigos que habían jugado acá”, explicó Selpa en relación a su decisión por jugar en Sestese Calcio.

En esa misma línea, el jugador bragadense dijo que el año pasado sufrió una lesión lo que lo dejó fuera de la cancha por algunas semanas, pero afortunadamente se pudo recuperar exitosamente y ya está en condiciones de seguir jugando.

Por último, dijo que aún le quedan dos meses en su contrato con el equipo, pero adelantó que aún no tiene nada definido con su futuro profesional ya que por lo pronto desea volver a nuestra ciudad para acompañar a su familia, especialmente a su hermano, Bruno Selpa, quien se encuentra atravesando por una situación delicada de salud.

“Apenas termina el campeonato salgo para allá, más que nada por la situación que le toca a mi hermano, a la familia también porque es muy duro, y después hay tiempo para analizarlo si quedarme allá o volver para acá”, explicó.