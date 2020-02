COMIENZA LA ETAPA FINAL DEL TORNEO DE VERANO “EL PICADO”

Compartir en...

En pocas horas iniciará la etapa final del Torneo de Fútbol de Verano “El Picado”, siendo una edición especial al ser la décima, y mucha expectativa es la que se genera alrededor de los partidos definitorios. Para realizar un balance de la competencia, los organizadores se explayaron frente a la cámara de Bragado TV.

Nicolás Debenedetti ponderó que el torneo tuvo valor agregado en varios sentidos, tanto en su difusión por redes sociales en donde agregaron varios sorteos de camisetas, como también en lo deportivo, ya que fueron 36 los equipos participantes (récord para “El Picado”) y porque añadieron una copa más.

“En lo que es el balance deportivo fue extraordinario, la cancha estuvo llena en todo momento y se acercó mucho la familia”, destacó Debenedetti sobre el desarrollo de lo que organizaron. Vale mencionar que en esta última fecha será la única ocasión en la que se cobrará un bono contribución, a beneficio de un niño recién nacido que tiene problemas de salud.

El domingo será el día en el que se jugarán las finales de ida de la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa de Bronce, como así también el partido por el 3° y 4° puesto de la Copa de Oro. Comenzará a las 19 horas con la final de la Copa de Bronce (Quilmes VS Quinta a Fondo), a las 20 la definición de la Copa de Plata (Lo de Chicha VS Julita Birra Club), a las 21 el 3° y 4° de la Copa de Oro (Pinturas Canaparo VS Construcciones), mientras que a las 22 se disputará la finalísima de la Copa de Oro entre Barrio Fonavi II y Herrería El Cone Levia.