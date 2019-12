EUGENIA GIL TRAS LA CRISIS EN LA UCR: CONFIRMÓ LA CONTINUIDAD PARTIDARIA EN EL BLOQUE OFICIALISTA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Ante la crisis interna que estalló el pasado viernes en el radicalismo local debido al “golpe institucional” que denunció su presidente, Rafael Acuña; en la mañana de ayer EL MEGÁFONO dialogó con la concejal María Eugenia Gil, quien había sido elegida presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio durante la polémica reunión que enfureció al principal referente partidario. La edil sostuvo que se mantiene la decisión adoptada en dicho encuentro de que la UCR siga dentro del bloque oficialista y no constituya un interbloque, aunque aclaró que declinó su candidatura como presidenta de la bancada para evitar mayores confrontaciones en el radicalismo.

Según la concejal, la reunión se ajustó a la normativa dispuesta por la Carta Orgánica partidaria ya que “en caso de ausencia del Presidente, el Vicepresidente puede llamar a reunirse a la Mesa Ejecutiva que la componen el Presidente, el Vice, el Secretario y el Tesorero”. Por tal motivo, indicó: “no entiendo cuál es el cuestionamiento”.

Eugenia dijo que Acuña fue avisado de la reunión. Además, justificó la rápida realización “porque el día viernes había ingresado el Presupuesto al Concejo Deliberante y tenían que estar conformados los bloques”.

En otro tramo de la entrevista, lamentó las declaraciones públicas emitidas por Acuña contra las personas que participaron en la reunión tras considerar que utilizó “adjetivos calificativos realmente desagradables” y que “no corresponden”. Indicó que Rafael “es muy buen abogado, -pero- lo que no sé es si conoce la Carta Orgánica partidaria”, cosa que cree necesaria por su función como presidente del Comité.

En lo que respecta a las decisiones tomadas en la reunión, manifestó que “el objetivo principal fue cumplido, que era sostener el radicalismo dentro del bloque Juntos por el Cambio”. No obstante, aclaró que “en aras de ese objetivo y de recomponer el diálogo dentro del radicalismo, hemos decidido declinar la postulación del presidente del bloque”, lo que derivó en que dicho puesto sea ocupado por un representante del PRO: Fernando Franzoni. “Hay objetivos superiores a las personas”, dijo.

Consultada sobre la convocatoria a una asamblea de afiliados, indicó que se enteró por los medios de comunicación y que aún no fue notificada. No obstante, insistió en que ya está tomada la decisión de no constituir un interbloque.

EUGENIA GIL – CONCEJAL UCR/JUNTOS POR EL CAMBIO TENSIÓN INTERNA EN EL COMITÉ RADICAL EUGENIA GIL – CONCEJAL UCR/JUNTOS POR EL CAMBIOTENSIÓN INTERNA EN EL COMITÉ RADICAL Publicado por El Megáfono en Lunes, 16 de diciembre de 2019