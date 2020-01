EXRUGBIERS BRAGADENSES OPINARON SOBRE LA VIOLENCIA

Compartir en...

La fuerza no debe ser una instancia a la cual recurrir nunca, sin importar que tan grave o fuerte sea una discusión. Es por eso que el asesinato del joven Fernando Baez Sosa a manos de los rugbiers en Villa Gesell indigna, tanto por el salvajismo de la paliza como por la decisión de los otros jóvenes de golpearlo hasta las últimas consecuencias. Para reflexionar sobre la crisis de valores reinantes en la sociedad, Bragado TV habló con dos exrugbiers conocidos de la ciudad: Roberto Recalde y Gustavo Bartolomé.

Recalde fue quien tomó primero la palabra y aseguró: “hace treinta y pico de años que estamos en una sociedad que está perdiendo valores, respeto y que se ha deseducado. Que todas las mañanas cuando desayunamos lo hacemos con una pelea a la salida de un boliche, no todas terminan en muerte, una sola, pero ¿por qué las hemos naturalizado?”. En este sentido, indicó que “estamos empezando a tener un país donde los violentos imperan sobre las leyes y las normas, de pronto también sobre algunas garantías de control y autoridad”.

“Me molesta un poco que esto lo hablemos desde el rugby, yo lo enfocó más desde el lado de mi tarea docente o el ‘fracaso’ de mi larga tarea educativa, por tener una sociedad en donde alguien le puede patear la cabeza a otro, no me importa por qué motivo”, comentó el exdirector en referencia a la relación de la violencia con el deporte. En la misma línea, Gustavo Bartolomé comentó: “creo que estamos atravesando una crisis social gravisima, donde estamos alterados, en donde no soportamos nada y no pedimos disculpas. Así empieza a deteriorarse el contrato social, nos comienza a ganar la ‘animalidad’”.

Para Bartolomé, los deportistas tienen más herramientas y posibilidades con las que pueden causar graves daños y que no sólo hay peleas a la salidas de los locales bailables, sino que a lo largo de la provincia hay disputas entre vecinos y transeúntes o automovilistas. “En esto somos responsables los educadores, la familia, los medios de comunicación y la dirigencia política”, destacó, a lo que agregó: “acá solucionamos todo con los fusibles o los intermedios, entre la víctima y quienes tienen el poder, nadie se hace cargo”.