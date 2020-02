FABIO BOLLINI DIO DETALLES DE LO QUE CAUSÓ LA FUERTE LLUVIA

Compartir en...

La fuerte lluvia de ayer afectó a varias zonas de la comunidad y sorprendió por lo intensa que fue en muy poco tiempo. Es por eso que mediante una conferencia de prensa el secretario de Obras Públicas, Fabio Bollini, dio detalles de lo que causó la tormenta, sus características y las zonas afectadas.

“El fenómeno de ayer fue el más grande del que tenemos registro”, aseguró el funcionario, para después confirmar que en un hora y media cayeron alrededor de 100 milímetros de agua, cuando la ciudad está preparada sólo para 30.

Por la intensidad que tuvo la lluvia algunas calles de la ciudad se vieron considerablemente afectadas e inundadas, sobre lo que Bollini comentó: “es una acumulación de agua tan grande que tarda un tiempo inevitablemente en pasar por todos los conductos, canales o bocas de tormenta”. En este sentido, explicó que las zonas afectadas son las que están “más bajas” o las que están en el último orden del desagüe.

Al mismo tiempo el encargado de Obras Públicas afirmó que gestionarán en pos de que no haya tanto ingreso de lluvia en viviendas, que seguirán trabajando en la limpieza de bocas de tormenta y, en otro término, le pidió a la comunidad que no tiren basura allí y que no se movilicen durante una lluvia intensa, ya que aporta a que el agua entre en las casas.