Fabio Quetglas visitó la ciudad en el marco de la campaña de Juntos

Esta mañana, el candidato a Diputado Nacional de Juntos que pertenece a la unión Cívica Radical, Fabio Quetglas, estuvo en nuestra ciudad en el marco de la campaña de la lista que lidera Diego Santilli. Fue recibido por los integrantes de la lista local, encabezada por Alexis Camús, y también por el diputado nacional Pablo Torello y el intendente municipal, Vicente Gatica.

“Hemos compartido este último tiempo juntos de militancia, es un enorme gusto poder contar con la presencia de él, es una de las personas mas formadas en la Republica Argentina respecto al desarrollo local, por no decir la más formada”, Comentó Eugenia Gil, candidata a Senadora Provincial.

Por su parte, el candidato a Diputado Nacional dijo que se encuentran “haciendo una campaña que tiene su nivel de dificultad porque la sociedad Argentina está sensibilizada, venimos de un año y medio muy complicado donde hay personas que han perdido sus trayectos profesionales, sus negocios, sus empleos, para no hablar de pérdidas dolorosas en términos personales, y por lo tanto hay que separar la paja del trigo y no banalizar la política, nosotros nos acercamos con una propuesta que es clara, que es un cambio de paradigma para el futuro de la Argentina, tratando de incorporar a la conversación pública la cuestión del conocimiento, entendiendo que la Argentina no va a ser un país más productivo, más competitivo, mas amigable, mas convivencial si no hacemos atravesar a todas las políticas públicas por la cuestión del conocimiento”.

A su vez, acusó al Frente de Todos de banalizar la campaña electoral tras el resultado de las PASO con el reparto de recursos con los que no cuentan. “El estado argentino está quebrado y eso la sociedad argentina ya lo advirtió, para nosotros es doloroso, es hiriente, es irritativo saber que están sacando una cuenta a pagar frente a un futuro de los argentinos que es frágil en términos sociales”, expresó.

Al ser consultado por la Ley de Etiquetado Frontal, Quetglas explicó que “me abstuve y no voté en contra porque estoy a favor de que haya etiquetado frontal, ahora hay una cantidad de motivos en la ley que eran tantos que preferí abstenerme completamente. Hay dos sistemas de etiquetados muy difundidos en el mundo, el octágono que es el que eligió Argentina y esta el que se llama el ‘score’ que son esas barritas de colores como tienen los electrodomésticos que sigue Europa. La industria en la Argentina prefería el ‘score’ y para mi no es inocuo, yo lo digo abiertamente que la preferencia de la industria no es inocuo porque el ‘score’ también comunica, y en la Argentina no hay solamente un problema de sobrepeso infantil, hay un problema de empleo, de competitividad económica, etcétera. La ley incorpora la idea de que si un producto tiene un octágono no puede ser donado al banco de alimentos por la idea de que puede generar problemas para la salud, pero las empresas no hacen productos para ser tirados, si por un problema logístico les queda un cargamento de alfajores, faltan 20 días para vencer y se lo pueden donar al banco de alimentos ahora lo van a tener que tirar y eso está en la ley”, detalló el dirigente nacional.