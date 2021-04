Fabio Sayavedra contestó dudas sobre el test rápido de detección de COVID y opinó sobre la venta libre en farmacias

Compartir en...

El presidente del Distrito VII de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, el bragadense Fabio Sayavedra, se refirió el pasado viernes al grado de efectividad que tienen los test rápidos de detección de COVID que se realizan en los laboratorios privados. Además manifestó su desacuerdo respecto a la venta libre que autorizó la ANMAT en farmacias.

Según explicó el profesional, “los test rápidos a los que tiene acceso la población en los laboratorios privados son de antígenos, es decir que detectan cuando hay una carga viral determinada”. Remarcó que son “una ´foto´ de ese momento, no de un estado de salud definitivo”.

Aclaró que el resultado “depende mucho de la carga viral que tenga la persona al momento de realizarse el test”, por lo que mencionó el riesgo de un falso negativo si el contagio es muy reciente ya que aún la carga viral puede presentarse en bajos niveles y subir significativamente a las 24 o 48hs. En tal sentido, dijo: “el test PCR tiene una mayor sensibilidad”.

Sayavedra recordó que “la persona que acude a un laboratorio para hacerse un test siempre tiene que estar indicada y supervisada por un profesional médico y sino pedir el debido asesoramiento en el laboratorio antes que se lo realicen”.

Consultado sobre la polémica por los test rápidos que se venden en las farmacias, manifestó que “la comunidad bioquímica en general y los colegios de bioquímicos en particular de cada jurisdicción y todas las instituciones que lo nuclean como profesionales, han reaccionado negativamente ante lo que entendemos como una falta de criterio y un error grosero de la ANMAT”. Consideró que “es aberrante desde el punto de vista sanitario y desde el control epidemiológico” ya que la población no está capacitada para realizar los test en sus domicilios y porque “se pierde el control de la pandemia y dificulta la toma de decisiones sanitarias en beneficio de la población”. Además habló del riesgo que puede implicar frente a personas no los desechen en lugares adecuados.