Facundo Castet inicia su segunda temporada en la Primera División de Sarmiento

Compartir en...

email

Llegar a Primera División es una de las metas más importantes de la mayoría de los futbolistas. El bragadense Facundo Castet lo logró de la mano del club Sarmiento de Junín y ahora se encuentra próximo a iniciar su segunda temporada. Por tal motivo, ayer fue entrevistado por EL MEGÁFONO.

Facundo dijo estar “esperando a que arranque lo lindo”. Indicó que la idea es “poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles”, y además manifestó que “sería lindo poder clasificar una copa y pelear la Copa Argentina”.

Consultado sobre las dificultades que atravesó en el 2020, sostuvo que “el año pasado me tocó estar complicado con la lesión y con el Covid”. No obstante, aclaró que “gracias a Dios, hoy me encuentro bien”.