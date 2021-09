Facundo Manes y Emilio Monzó visitaron Junín y Chivilcoy

Este miércoles, el precandidato a Diputado Nacional de la línea “Dar el Paso” perteneciente a Juntos, Facundo Manes, estuvo de recorrida por la Cuarta Sección Electoral y visitó Junín y Chivilcoy. Durante sus declaraciones, el neurocientífico apuntó contra el cierre de exportaciones de la carne y el índice de pobreza.

En primer término, el precandidato aseguró que “el aumento de las restricciones a la exportación de carnes es, justamente, lo contrario a lo que debemos hacer. El campo en las últimas décadas invirtió en genética, tecnología, innovación y es motor del desarrollo de la economía argentina, y exporta mucho por haber invertido en conocimiento. Podemos potenciarlo mucho más, pero no podemos pedirle todo al campo.”

Manes también estuvo acompañado por Emilio Monzó, quien habló del desafío de introducirse en los mercados internacionales y en la urgencia del sector agropecuario por volver a reincorporarse al mismo. “El Gobierno Nacional debe rever urgente la prórroga al cepo a las exportaciones de carne. Los diputados de Juntos seremos la garantía para poner un freno a estos atropellos”, manifestó.

Por otra parte, Manes se diferenció del oficialismo al explicar que “yo no quiero tener la experiencia de ellos, de haber llevado a un país potencialmente rico, con 5% de pobreza, a 50% de pobreza; con una inflación que come nuestros salarios; con un país que era ejemplo en educación y ahora miramos a los vecinos como ejemplo; no queremos tener la experiencia de la corrupción generalizada, de haber saqueado la Argentina.”

Junto a Manes y Emilio Monzó estuvieron la precandidata Danya Tavella y Érica Revilla, junto al intendente de Lincoln, Salvador Serenal, de General Viamonte; Franco Flexas, de Trenque Lauquen; Miguel Ángel Fernández, el diputado provincial Valentín Miranda y los concejales de Chivilcoy; José Miguel Ferro y Daiana Raulier.