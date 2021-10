Grupo de familias reclamó la terminación de las 116 viviendas: hubo una marcha en el centro

Hace instantes se registró una manifestación en las calles céntricas. Miembros de distintas familias reclamaron la finalización de las 116 viviendas sociales del Plan Federal II, lo cual viene siendo prometido desde hace un tiempo.

Los manifestantes realizaron una marcha desde la esquina de Remedios de Escalada y Saavedra hasta el Palacio Municipal, pasando sobre la avenida Pellegrini. Exhibieron una pancarta con la frase “tener casa no es un lujo, es un derecho!!!”.

Las familias aseguran no poder seguir pagando un alquiler. Se consideran víctimas de la crisis habitacional, por lo que exigen soluciones urgentes. El punto neurálgico del reclamo fue la Municipalidad, ya que ingresaron al hall y realizaron un fuerte aplauso. Pidieron una reunión con el Intendente, pero les avisaron que no se encontraba en el lugar.

El número de manifestantes fue reducido, aunque aseguran que muchos no pudieron ir por cuestiones de trabajo y que el total de familias rondaría en las 40.

Vale recordar que hace una semana volvió a existir una promesa en torno a la finalización de las viviendas. El Municipio y el Instituto de la Vivienda firmaron una adenda donde la Provincia se comprometió a enviar los fondos.