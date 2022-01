Federico Prado y Daniela De Rosa hablaron en detalle sobre las Becas Habitacionales 2022

Este miércoles en BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, Federico Prado y Daniela de Rosa, integrantes de área de Juventudes de la Municipalidad de Bragado, hablaron en detalle sobre la entrega de las llaves de las Becas Habitacionales 2022 en donde se entregaron 59 llaves a los estudiantes bragadenses que se radiquen en Junín, La Plata y Buenos Aires.

“En noviembre se abren las inscripciones a las becas para cualquiera de las tres casas en las tres ciudades. Dura aproximadamente un mes, la podemos extender un poquito más, y los interesados envían un WhatsApp al teléfono de la Dirección, les enviamos un link y de esa manera pueden completar una planilla”, explicó De Rosa.

“La carrera no tiene que estar en la ciudad de Bragado y no hay un impedimento que pueda llegar a hacer imposible llegar a la beca. La nueva ordenanza nos permitió tener un control más estricto porque muchas veces había muchos chicos que querían estudiar carreras que estaban en la ciudad de Bragado y se nos complicaba un poco más, teniéndola acá quitarle quizás el lugar a alguien que iba a estudiar algo que no se encontraba en Bragado”, detalló Daniela.