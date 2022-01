Fernando Maidana compartió algunas recomendaciones frente a la nueva ola de contagios

El viernes pasado, el doctor Fernando Maidana conversó en BRAGADO TV: PRIMERA EDICIÓN acerca de la nueva ola de contagios por Coronavirus. “La vacunación es lo que ha hecho que justamente estas nuevas mutaciones del virus estén provocando una alta tasa de contagios pero no así una tasa elevada de internación o de cuadros graves, vemos como exponencialmente día a día los casos van aumentado y vamos a seguir teniendo ese aumento de casos pero no así las internaciones, y todo eso se debe a la vacunación”, explicó. A su vez, se refirió a los eventos masivos y llamó a tener más responsabilidad individual. “Cada uno sabrá dónde va, cómo cuidarse, y cuando vuelve, a dónde vuelve y a quién puede contagiar, entonces la responsabilidad también pasa por cada uno, porque cuando antes nos restringían obviamente decíamos ‘no queremos que nos restrinjan’, hoy no estamos restringidos y cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse”, comentó.