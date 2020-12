FINALIZARON LOS JUEGOS BONAERENSES Y TRES BRAGADENSES RECIBIERON MEDALLAS

Compartir en...

Finalmente y en un contexto realmente atípico, finalizaron los Juegos Bonaerenses 2020 en su edición virtual, y en este caso 3 jóvenes bragadenses recibieron medallas por su participación en los mismos.

Silvia Sosa, coordinadora y actual presidente de la Asociación Florencio Constantino, expresó su alegría por el gran número de personas inscriptas, a pesar de que debido a la pandemia éste año los participantes no pudieron viajar a Mar del Plata para participar de la final.

En el área de cultura se inscribieron 72 personas, de las cuáles 11 llegaron a la etapa final, y los participantes que obtuvieron medallas son Hebraím López en la categoría “poesía sub 15”, Magalí Villalba en “objeto tridimensional sub 18” y Daiana Bollini en “poesía sub 15”.

Sosa explicó que Hebraim López participó de los Juegos Nacionales Evita de forma automática, ya que ganó la medalla de oro en su categoría y de esa forma, representó a la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Magalí Villalba y Daiana Bollini, ambas de Warnes, fueron premiadas con medalla de bronce.