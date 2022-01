Francisco Salazar, el artista callejero que despierta sonrisas en los bragadenses

Muchos son los bragadenses que han visto la destreza de Francisco Salazar con los malabares. Quizás no saben el nombre, pero conocieron su arte callejero mientras los semáforos céntricos están en rojo. Por tal motivo, esta mañana BRAGADO TV se acercó para entrevistarlo, con la idea de conocer más sobre su historia de vida.

Francisco tiene 26 años y hace 4 o 5 años que es malabarista. “Mi compañera es de acá y nos quedamos mientras ella estudia”, dijo. Luego, agregó: “cuando tiene vacaciones salimos a seguir conociendo Argentina”.

Contó que el deseo de viajar fue lo que motivó que eligiera el arte callejero. “En Bolivia me encontré a varios amigos catamarqueños y chilenos, y de a poco me fui involucrando en los malabares, en el arte, y cuando me di cuenta ya era un malabarista más”, contó.

Enfatizó que “es un trabajo, quizás no tan valorizado como otros, pero lo es”. Se consideró “casi profesional” y habló sobre cómo busca crecer el rubro apostando a incursionar con otros objetos. Ahora lo hace con pelotas, machetes y fuego… mientras que en el futuro planea incorporar escaleras. “Cada vez me voy perfeccionando más”, dijo.

Remarcó que lo más importante es despertar una sonrisa en la gente o ganar su interés, por lo que lamentó la actitud de quienes agachan la cabeza para no mirarlo o lo ignoran. No obstante, focalizó en quienes saben valorarlo y agradeció el apoyo de Bragado.