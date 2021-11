¿Frío en noviembre? Sergio Jalfin explicó el fenómeno de las heladas de este miércoles

Esta mañana ocurrió un fenómeno poco visto en nuestra ciudad y en la región, ya que las bajas temperaturas durante las primeras horas de la jornada trajeron consigo una helada a poco más de un mes para el inicio del verano.

“Alguien habrá escuchado en algún momento sobre las famosas ‘heladas tardías de primavera’, hombres de campo, nosotros bragadenses alguna vez lo hemos escuchado, las famosas heladas tardías de primavera que algunas veces llegan, y a veces no, no todas las primaveras tienen estos eventos de tanto frío y heladas en pleno noviembre, porque normalmente las heladas tardías se dan más que nada en octubre cuando ya comienza la primavera”, explicó Sergio Jalfin a EL MEGÁFONO.

El meteorólogo contó que ya se había vivido un evento similar hace varios años atrás, sin embargo la helada más tardía que se llegó a registrar fue el 11 de noviembre, por lo que el fenómeno de este año supera esa marca.

“Esto tiene que ver con un frente frío muy intenso que ingresó en las últimas 24 horas y dejó nieve en el norte de la Patagonia, y ese frío llegó e irrumpió con mucha intensidad ayer por la tarde, por la noche, y hoy se desplomó la mínima”, detalló Jalfin.