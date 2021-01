FUE POCA LA PIROTECNIA EN BRAGADO, PERO MÁS ALTA QUE EN NAVIDAD

Compartir en...

Las campañas de concientización sobre la no utilización de pirotecnia sonora siguen generando efectos positivos. La mayoría de la población bragadense recibió el 2021 con festejos que no alteran a su entorno, pero lamentablemente también hubo algunos casos puntuales donde no respetaron la normativa vigente y apelaron a fuegos artificiales.

Se mantuvo la característica de que fue escasa la utilización de pirotecnia a nivel general, pero debemos reconocer que fue más alta que en Navidad. En algunos barrios específicos se hizo notoria, e incluso hubo casos donde resultó excesiva.

La buena noticia es que no hubo ninguna persona herida, lo cual no implica que mascotas, bebés, personas mayores o con autismo no hayan sufrido los efectos de quienes decidieron festejar de esa forma.

Vale recordar que la utilización de pirotecnia sonora se encuentra prohibida en el radio urbano de la ciudad de Bragado y de las localidades del interior del partido.