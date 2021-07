Fuerte respuesta de “Vecinalistas” a Franetovich: “no vamos a dejar que nos pasen por arriba”

Compartir en...

El golpe de Ariel Franetovich y la lista de Guillermo Berti al grupo “Vecinialistas – Libres del Sur”, no pasó inadvertido por Paul Ochoa y Emiliano Grylka. Se mostraron sorprendidos por las declaraciones acerca de que no podrían competir en las PASO dentro del frente de Florencio Randazzo, por lo cual aclararon que todavía no hay nada definido y que aún aguardan conocer el veredicto de la Junta Electoral de Vamos con Vos. Se mostraron confiados en que serán aprobados, aunque advirtieron sobre situaciones “sospechosas” que están sucediendo. “No vamos a dejar que nos pasen por arriba, ni que se use el dedo para poner a un amigo”, dijo Grylka.

Según Ochoa, “escuchamos un montón de cosas que nos parecieron totalmente contradictorias a las que habíamos hablado en las reuniones por Zoom con Randazzo”. Sostuvo que el dirigente chivilcoyano “hizo un acuerdo con Vecinalistas y se comprometió a que todos tengan la posibilidad de participar en estas elecciones”, por lo que agregó: “no entiendo por qué Ariel Franetovich dice eso contradiciendo a la máxima autoridad”.

Opinó que un impedimento de ese tipo seria “antidemocrático” y remarcó que “nosotros no vamos a ir a la Junta Electoral a presentar una lista porque se nos ocurra, sino porque ya estaba pactado”. Dijo que están aguardando conocer el veredicto, aunque contó que “vimos un correo electrónico donde nos observaron un par de avales, y eso resulta sospechoso porque los juntamos nosotros y sabemos bien a quién pusimos”; no obstante, aclaró que antes habían llevado 30 avales extra y que el jueves sumaron otros 100.

En cuanto a Grylka, manifestó que “nosotros estamos avalados por Veicnalistas, hicimos una alianza con Libres del Sur y también nos apoyan otros sectores a nivel provincial como los de Lavagna y Urtubey, por eso nos parece extraña esta postura”. Se mostró convencido en que podrán competir ya que “el amiguismo y la dedocracia tienen que quedar totalmente de lado para que tengamos una política transparente y para que el vecino tenga una opción”.

Para Emiliano, una limitación como la que indica Franetovich “sería todo lo malo de la política contra lo que nosotros estamos luchando”, por lo que advirtió: “si no se cumple la Ley, la vamos a hacer cumplir, porque tenemos otra instancia, que es la de la Junta Electoral provincial”.