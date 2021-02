FUERTES CUESTONAMIENTOS AL GOBIERNO MUNICIPAL POR PARTE DE VARIAS ORGANIZACIONES DEL FRENTE DE TODOS

Compartir en...

La oposición que nuclea el Frente de Todos ha emitido un manifiesto conjunto con el propósito de alzar su voz frente a su descontento por las políticas públicas de la gestión de Vicente Gatica. Advierten falencias en prácticamente todas las áreas, por lo que enumeraron las cuestiones que requerirían un cambio urgente.

El extenso texto es firmado por una gran cantidad de agrupaciones, organizaciones e incluso el Sindicato de Choferes de Camiones. Consideran que “los tiempos son para ser aprovechados” y que el Intendente no lo habría hecho a lo largo de sus dos gestiones de gobierno.

Reclaman políticas de género y la concreción de la Casa Refugio, un tratamiento prioritario de la pandemia de Coronavirus “sin engaños ni ocultamientos”, que se cumplan los reclamos de los trabajadores de salud, mayor atención al Parque Industrial, que concluyan las viviendas sociales, que se mejoren los servicios, que se atienda la vulnerabilidad de muchas familias, preservación de los espacios públicos, y que se implementen políticas “efectivas y claras” en temas sanitarios. También exigen que se informen los planes de acción en materia de seguridad y tránsito, e incluso que haya una mayor apuesta a políticas de crecimiento y desarrollo del partido ya que consideran que escasean.

“No queremos una ciudad que envejezca, queremos una ciudad que se potencie, produzca y mire con optimismo el mañana”, indicaron.

EL MANIFIESTO

“ Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra” (Rodolfo Walsh)

Como oposición, el modo de manifestarnos es a través de planteos en concordancia o divergencia que apelan a representar a todos y todas. Nadie tiene la verdad absoluta, pero en contextos y situaciones específicas, es necesario dejar sentada nuestra posición con respecto a problemáticas actuales.

Este manifiesto deja plasmados los puntos más importantes por los que decidimos alzar la voz.

INFORMACIÓN: EL TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA EN LA CIUDAD DE BRAGADO DEBE SER UNA CUESTIÓN DE ESTADO, Y LA COMUNIDAD DEBE SABER LA VERDAD DE LAS SITUACIÓN LOCAL SIN ENGAÑOS NI OCULTAMIENTOS. INSTITUCIONES: EL ESTADO ES EL PRIMERO QUE DEBE CUMPLIR CON ORDENANZAS Y DISPOSICIONES EXISTENTES, QUE HACEN A LA BUENA SALUD DEMOCRÁTICA. POR ELLO LOS PEDIDOS DE INFORMES ELEVADOS DEBEN SER RESPONDIDOS Y LA INFORMACIÓN DE LOS GASTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DEL RAFAM, DEBEN SER PROPORCIONADOS A LOS CONCEJALES DE BRAGADO EN TIEMPO Y FORMA. SALUD: LOS RECLAMOS DEL SECTOR DE SALUD DEBEN SER ATENDIDOS CON SERIEDAD Y URGENCIA, SIEMPRE, NO SÓLO EN PANDEMIA. PRODUCCIÓN: LAS BAJAS LÓGICAS EN ESTA COYUNTURA NO HAN SIDO ATENDIDAS ABARCATIVAMENTE DESDE LAS ÁREAS QUE DEBEN ACOMPAÑAR Y GENERAR POLÍTICAS PARA QUE EL SECTOR NO SE DERRUMBE. SEGURIDAD: LA CIUDAD VIVE INMERSA EN SITUACIONES DE ROBOS A DIARIO Y CONFLICTOS EN BARRIOS QUE HAN LLEGADO A AGRESIONES EXTREMAS, SIN CONOCERSE UN PLAN DE ACCIÓN. POLÍTICAS DE GÉNERO: LA NECESIDAD DE UN ÁREA QUE VISIBILICE , DIFUNDA Y LLEVE ADELANTE POLÍTICAS QUE ATIENDAN UNA REALIDAD QUE NO DEBE SER ESCONDIDA, COMO ES LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, ES HOY. NO PODEMOS SEGUIR DEMORANDO LO QUE EXIJE SER ABORDADO AHORA. SE HAN TOMADO COMO PROMESAS DE CAMPAÑA TEMAS IMPORTANTES COMO UNA CASA REFUGIO, QUE SI BIEN SE ENUNCIA, NUNCA SE CONCRETÓ. NECESITAMOS COMO CIUDADANAS Y CIUDADANOS PODER CONTAR CON NFORMACION CLARA Y DE FACIL ACCESO SOBRE COMO FUNCIONA EL AREA DE GENERO, EN QUE SITUACIONES PODEMOS PEDIR QUE NOS ORIENTEN, YA QUE LA VIOLENCIA FISICA SUELE SER UNOS DE LOS ESCALONES DE UNA SERIE DE VIOLENCIAS QUE DETECTADAS A TIEMPO PERMITEN POLITICAS DE PREVENCION. TRÁNSITO: LOS HECHOS NOCTURNOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICO MUESTRAN REACCIÓN OFICIAL A PARTIR DE RECLAMOS, PERO NO SE ESPECIFICÓ NUNCA CUÁL ES EL TRABAJO SOSTENIDO Y PLANIFICADO EN ESE TEMA. MEDIO AMBIENTE: LOS BASURALES A CIELO ABIERTO SIGUEN EXISTIENDO, LA DESPROTECCIÓN A UNA CIUDADANÍA QUEDA DEMOSTRADA EN LA FALTA DE POLÍTICAS EFECTIVAS Y CLARAS EN TEMAS SANITARIOS. DESARROLLO: BRAGADO VIVE INMERSO EN UNA SITUACIÓN DE LETARGO, LA FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APUNTEN AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CIUDAD LA HAN DETENIDO EN EL TIEMPO. UN PARQUE INDUSTRIAL SIN MEJORAS Y UNA CARENCIA DE OBRA PÚBLICA SON LA CARA DE UN ESTADO AUSENTE. SERVICIOS: LA COMUNIDAD MUESTRA LA AUSENCIA DE PRESTACIONES EFICIENTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CON AUMENTO DE TASAS A LOS CONTRIBUYENTES, Y ESCASEZ DE CUMPLIMIENTO. EL BARRIDO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y MEJORAS EN LA CIUDAD, ESTÁN AUSENTES DESDE HACE 6 AÑOS. ACCIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE MUCHOS VECINOS HA GENERADO SITUACIONES DE CALLE, QUE QUEDARON DE MANIFIESTO EL ÚLTIMO FIN DE AÑO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. VIVIENDAS: LA NO REALIZACIÓN DE LAS ANUNCIADAS VIVIENDAS SOCIALES AUMENTÓ LA PROBLEMÁTICA DE FAMILIAS, QUE ESPERABAN ILUSIONADAS UNA PROMESA ELECTORAL QUE EL INTENDENTE NO CUMPLIÓ. EL PREDIO SE ENCUENTRA ABANDONADO, A LA ESPERA DE QUE SE CUMPLAN ALGUNOS DE LOS ANUNCIOS REALIZADOS. ESPACIOS VERDES: NO EXISTIÓ UN PLAN DE MANTENIMIENTO PAULATINO Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE LA CIUDAD TIENE. ESTA SITUACIÓN GENERÓ QUE ALGUNOS SECTORES PERMANEZCAN ABANDONADOS AL EXTREMO DE SER DEPÓSITOS DE MUGRE Y FOCOS DE INFECCIÓN. CULTURA-TURISMO-DEPORTES: NO EXISTIERON HASTA EL MOMENTO PLANES DE ACCIÓN EN ÉSTAS ÁREAS QUE ATIENDAN A BRINDAR A LA POBLACIÓN OPORTUNIDADES PARA LA FORMACIÓN Y LA RECREACIÓN NOVEDOSAS, FORMATIVAS Y ACCESIBLES. PODEMOS DECIR QUE TAMBIÉN EN ESTOS AÑOS DE GESTIÓN LOGRARON BORRAR LA ALEGRÍA.

Somos mujeres y hombres que creemos que la política es la herramienta para cambiar la realidad de la gente. Que los que ocupan cargos públicos deben estar al servicio de su comunidad mientras dura su mandato, y, también consideramos que los que no se sientan preparados o no sean eficientes en sus funciones, deben irse.

Consideramos que Bragado merece oportunidades como otras ciudades, que las promesas tienen tiempo de vencimiento, y que no todo puede resolverse “echando culpas al pasado”.

Vicente Gatica gobierna la ciudad desde hace 6 años. Los bragadenses le dieron la posibilidad de que gobierne esta ciudad. Tiene la obligación entonces de demostrar ¿qué hizo y qué hace con los recursos de todos nosotros como ciudadanos?

Creemos que los tiempos son para ser aprovechados. No queremos una ciudad que envejezca, queremos una ciudad que se potencie, produzca y mire con optimismo el mañana.