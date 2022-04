Fútbol de Primera División: la palabra de los técnicos tras la final

Este domingo por la tarde en el Complejo Deportivo Municipal, se disputó la final del torneo de Primera División organizado por la Liga Bragadense de Fútbol, que tuvo como protagonistas al Sindicato de Empleados Municipales (SEMB) y a Bragado Club. El resultado del partido resultó favorable para el SEMB, quien venció al “tricolor” por 1 a 0, con un global de 4 a 0, y se coronó como Campeón del Año del fútbol local.

Tras el desarrollo del partido, Enrique Giannino dialogó con los técnicos de cada equipo; Darío Soler, del SEMB, y “Tino” López de Bragado Club, para conocer sus sensaciones a minutos de la conclusión del encuentro.

“Fue muy duro, un partido muy difícil, por ahí no nos encontramos bien en la cancha porque ellos pusieron muchos delanteros, mucha gente en el ataque y nos costaba marcar, las jugadas no salían limpias y nos costó pero en una nos quedó, pudimos hacer el gol y yo creo que lo ganamos bien”, comentó Soler.

A su vez, Soler planteó la idea de jugar el Torneo Federal de Fútbol, posibilidad que aún deben discutir en el equipo tras haberse quedado con los dos torneos locales.

Por otro lado, Tino López, director técnico de Bragado Club, felicitó al SEMB por el campeonato y dijo que “me parece que hicieron mucho mejor las cosas que nosotros. Eso lo supimos entender y asimilar primero en el primer partido y en este segundo partido trabajamos durante la semana para tratar de vulnerar las líneas defensivas del SEMB, creo que hicimos lo humanamente posible.”

“El balance en lo futbolístico es negativo porque el objetivo nuestro era salir campeón, al no salir campeón el objetivo no está cumplido. Le doy valor a la actitud de nuestro jugadores, al trabajamos que hicimos, trabajamos para hacer campeones pero el objetivo no se logró”, añadió López.