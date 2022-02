Gabriel Suárez habló en detalle sobre la función del CPA en Bragado

Ayer por la mañana en EL MEGÁFONO, el coordinador del CPA (Centro Provincial de Asistencia) a nivel local, Gabriel Suárez, se refirió a la función que cumple el organismo a la hora de abordar la lucha contra las adicciones.

En ese sentido, Suárez dijo que actualmente están trabajando en base a la Ley de Salud Mental, la cuál aborda la temática desde distintas áreas. “En el CPA no solamente ahora tenemos temáticas de consumos problemáticos sino de salud mental y violencia. La nueva Ley habla incluso de que se debe abordar de manera interdisciplinaria, no es un tema que solamente lo pueda resolver CPA o Salud, acá hay otros factores e invita a todas las demás instituciones y ministerios la misma Ley para abordarlo de manera interdisciplinaria”, explicó.

A su vez, el Coordinador del CPA dijo que actualmente en Bragado cuentan con tres psicólogos, dos trabajadores sociales y un médico, pero reconoció que faltaría un psicólogo al cuál considero “elemental” en la lucha contra las adicciones o los actualmente denominados “consumos problemáticos”.

Actualmente, Suárez consideró que debido a la pandemia se han enfocado más en la asistencia y en el tratamiento antes que la prevención. “Pusimos un celular en su momento para que los pacientes que venían en forma presencial poder continuar con el tratamiento de videollamadas, y tuvimos alrededor de 200 personas entre 2020 y 2021 tratando en el CPA”, detalló.

Por otro lado, dijo que aquellas personas que se acercan de forma voluntaria al CPA tienen grandes posibilidades de tener un tratamiento exitoso en la lucha contra las adicciones. “Yo entiendo que el primer paso es reconocer esa problemática, entonces ya cuando se acerca buscando una ayuda, reconociendo su problema y que quiere una solución, en esos casos se ven buenos resultados”, comentó.

En lo que respecta a la comunidad terapéutica que se encuentra instalada en Bragado, comúnmente llamada “granja”, Suárez dijo que no trabajan de manera conjunta con el CPA e incluso contó que desconoce cuáles son los métodos con los cuáles abordan la problemática.

“Los nuevos dispositivos hoy en día plantean casas de medio camino, hospitales de día, talleres, porque la idea es que sean dispositivos basados en la comunidad, es decir que no se lo saque a aquella persona que en su momento tenía cierta estigmatización de que el enfermo mental había que sacarlo de la sociedad porque era peligroso, lo mismo que el adicto. Hoy en día los nuevos dispositivos hablan de integrarlos a la comunidad con posibilidades de reinserción laboral”, agregó.

En otro orden de cosas, no profundizó en su postura sobre el reclamo planteado por el concejal del Frente de Todos, Jorge “Chapu” Fernández, sobre la falta de un área municipal que aborde la problemática de adicciones, pero dijo que “todo aporte que sea para sumar es bienvenido. Desconozco el proyecto que se presentó, cuál es la propuesta, no me llegó a mis manos.” En ese sentido, también contó que en su momento solían trabajar en conjunto con la Subsecretaría que dirigía el doctor Marcelo Pérez de Rosa.

Finalmente, reconoció que actualmente faltan campañas de prevención como lo venían haciendo previo al inicio de la pandemia, pero dijo que el propio intendente Vicente Gatica se comprometió a trabajar con ellos.

“Campañas están faltando, es un tema a trabajar, estaría bueno en las escuelas charlas preventivas. Nos hemos reunido con el Intendente para plantear esta situación y el nos ha manifestado su compromiso”, comentó.