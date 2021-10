Gatica aseguró que no permitirá usurpaciones y reiteró su voluntad de terminar las viviendas

El intendente municipal Vicente Gatica se refirió esta mañana a la preocupante situación generada en nuestra comunidad por los rumores sobre posibles usurpaciones a las viviendas del Plan Federal II y la existencia de punteros que estarían alentándolo. Sostuvo que “no lo vamos a permitir” y recordó las gestiones que se hicieron durante todo este tiempo para tratar de terminar las casas. Negó que no se haya hecho nada ante la crisis habitacional y se mostró confiado en que ahora podrán avanzar en la conclusión de las obras en el caso que la Provincia cumpla con el envío de los fondos.

El Jefe Comunal consideró importante “hacer memoria”. Contó que la construcción inició en el 2009 durante la gestión de Aldo San Pedro como intendente y Daniel Scioli como gobernador, y que, “en 2015, al ver la inactividad en la que se encontraban esas viviendas, por supuesto que prometimos gestionarlas”. Afirmó que a los 5 días de asumir el cargo comenzó a buscar los fondos y que “durante los 4 años de María Eugenia Vidal se firmaron dos adendas para poder finalizarlas, pero finalmente el dinero no llegó por las crisis recurrentes de este país”. Además, remarcó que tampoco sucedió en el tiempo que lleva el gobierno de Axel Kicillof debido a la pandemia, pero aclaró que en pocos días llegaría el 25% de adelanto para poder retomar las obras.

También recordó que en 2016 se realizó un relevamiento de las viviendas, donde “surgió que había una diferencia entre el dinero que recibió el Estado -Municipal- y el avance de obras”. Dijo que se radicó la denuncia correspondiente y que aún se encuentra en manos de la Justicia.

Según Gatica, “desde el Estado Municipal lo que se hizo durante todo este tiempo es intentar ayudar a los vecinos reparando lo que tenían”. Destacó que “se arreglaron más de mil viviendas”, e incluso manifestó que “en los 4 años del gobierno de Vidal se entregaron 90 viviendas: 70 Agumín y 20 Comaru”. Luego, agregó: “no es cierto, como dijo algún candidato, que yo sólo las entregué; gestioné los recursos, estaba el terreno, se construyeron esas casas y se entregaron”.

Aseguró ser consciente de la problemática habitacional y prometió iniciar las obras “de inmediato”, ni bien lleguen los recursos. No obstante, aclaró que no permitirá ninguna usurpación ya que “no puede ser que beneficiemos a quienes intruzan una vivienda sabiendo que efectivamente es un delito”.

Opinó que “nadie debe tener el grado de irresponsabilidad” de fomentar las usurpaciones, pero indicó que “yo no estoy en condiciones de señalar a nadie”. Sin embargo, dejó en claro que ya se radicó una denuncia penal frente a los rumores existentes.