Gatica: “Necesitamos imperiosamente que finalmente nos lleguen las vacunas”

Ayer por la mañana, el intendente municipal, Vicente Gatica, encabezó una conferencia de prensa para adherir a las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional debido al aumento de casos de Coronavirus en medio de la emergencia sanitaria. Acompañado por varios profesionales de la salud, además, manifestó que días atrás había acordado con la Provincia el pase a Fase 2, el cuál se haría efectivo una vez que se reestablezca el sistema de fases el 31 de mayo.

De su discurso se desprendieron varios temas relacionados a la salud y a la política: por un lado repasó las inversiones que el Estado ha realizado en el Hospital Municipal San Luis, también elogió el Operativo DetectAr Municipal, financiado por el Municipio y que no ha sido replicado en casi ninguna ciudad de la región, y criticó la falta de vacunas en el país.

Respecto al equipamiento del Hospital Municipal, Gatica agradeció una vez más los aportes de los vecinos que han colaborado el año pasado mediante dos bingos solidarios, y detalló que “se triplicó las camas de internación, se triplicó las camas de terapia intensiva, se gestionó la donación de un tomógrafo de primer nivel que hoy es un orgullo en la región y es utilizado por muchísimos profesionales, se generó además en el propio hospital intensificar y generar un poco más de oxígeno que necesitábamos en cuanto a lo que el hospital requería”.

El Jefe Comunal también explicó que el aumento de casos en la ciudad no sólo se debe a los contagios, si no porque “hemos tomado una decisión que no muchos municipios han hecho de salir a testear, no solamente en los barrios si no en las distintas comunidades y eso también genera el incremento de positivos”. A su vez añadió que ha gestionado la adquisición de 3000 testeos más, y prometió que “vamos a salir todos los días a la mañana y a la tarde con un equipo a testear para conseguir aislar a la mayor cantidad de positivos posibles.”

Otro de los temas que abordó, y que según Gatica lo forzaron a suspender la presencialidad en las aulas, es la falta de vacunas. “Bragado tiene 1400 docentes de los cuales 1100 están anotados para vacunarse y solo 280 han sido vacunados, y los auxiliares de 231 que están trabajando, solo 15 o 16 han sido vacunados, esa realidad, más el estado general a nosotros nos obliga a decirle al Ministerio que si no resolvemos rápidamente esto finalmente vamos a tener que pedir que no haya presencialidad en la educación”, explicó.

Además, atribuyó las medidas restrictivas a la falta de dosis en el país, asegurando que Bragado tiene la capacidad para vacunar a todo aquél que lo desee para evitar tener que adoptar nuevas restricciones. “Nosotros necesitamos imperiosamente que finalmente nos lleguen las vacunas, tenemos capacidad para poder vacunar la cantidad de gente necesaria para no vivir esta situación que esperábamos muchos de todos nosotros, que después de la primer ola el país pudiese tener las vacunas suficientes para poder resolver esta situación, no se ha podido”, comentó, añadiendo que es un reclamo ejercido por todos los Intendentes. “Nosotros tenemos más de 20 mil inscriptos en la turnera y se han vacunado alrededor de 10 mil”, detalló.