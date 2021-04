Gatica se mostró cauto respecto a nuevas restricciones e indicó que evalúan sumar camas a la terapia intensiva

Compartir en...

Muchas fueron las cuestiones ligadas a la pandemia que se abordaron en la conferencia de prensa por Zoom que organizó el Municipio durante esta mañana. Uno de los que habló fue el intendente Vicente Gatica, quien se refirió fundamentalmente a los alcances de las actuales medidas restrictivas y prefirió mostrarse cauto sobre lo que podría suceder en el futuro. También informó la posibilidad de que se sumen camas en la terapia intensiva del hospital.

Según Gatica, “la decisión del gobierno nacional y del gobernador es no cerrar la economía y no cerrar todavía la presencialidad en las escuelas”. Al respecto no manifestó ninguna objeción y aclaró que igualmente se están tomando medidas preventivas para evitar nuevos contagios, como por ejemplo las restricciones nocturnas con horarios que varían según la fase en la que se encuentre cada municipio.

Recordó que el panorama podría cambiar el fin de semana ya que está la posibilidad de nuevas medidas, aunque optó por no aventurarse a expresar conjeturas. Sólo comentó su opinión acerca de una probable autorización a cada distrito para que se puedan tomar decisiones de acuerdo a la realidad local de cada lugar.

Explicó que hasta el momento los municipios de la zona están tratando de tomar medidas en conjunto tras considerarlo más efectivo y también habló de la cuestión de las vacunas: “por supuesto que reclamamos, tal como lo hacen todos y cada uno de los intendentes en la Argentina”, dijo.

Comentó que “estamos redefiniendo y abriendo la posibilidad de generar más camas de terapia en el Hospital” y aprovechó la ocasión para recordar la importancia de la responsabilidad ciudadana ya que de lo contrario serían insuficientes los esfuerzos que pueda hacer el Estado. “El domingo anduve en el acceso (…) y la verdad es que me dio mucha tristeza ver la cantidad de gente que había y que la mayoría estaba sin barbijo”, sostuvo, y agregó: “me llegaron los audios de los médicos que estaban allí y sienten una tremenda frustración”.

Recordó que “la vacuna no es la salvación, es el atenuante” y destacó la necesidad de apelar al uso de tapabocas y el distanciamiento social.