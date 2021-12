Gelitti advierte “falta de política medioambiental en el municipio de Bragado”

Ante las críticas al gobierno municipal planteadas por Marita Gelitti en una nota sobre el incendio de neumáticos en el Parque Industrial, EL MEGÁFONO dialogó ayer con la presidenta de Acción para el Desarrollo a los fines de ahondar sobre sus conceptos. Dijo que en Bragado hay una “falta de política medioambiental”; “veo falta de visión, de plan y de estrategia”, indicó.

Según la exconcejala, “el tema del incendio de neumáticos que se produjo en el Parque Industrial, en ese lugar donde se acopiaban, puso en evidencia la falta de política medioambiental en el municipio de Bragado”. No obstante, aclaró que “no es solamente el tema de los neumáticos, sino que también hay algunos otros que no se han abordado de la manera de política pública como se tendrían que haber definido, como la cuestión del tratamiento de residuos sólidos urbanos, el tema del arbolado y otras cosas que están legisladas y definidas como las energías renovables en edificios públicos”.

Sostuvo que “lo de los neumáticos es un tema que viene desde hace mucho tiempo”. Nombró ejemplos de posibles soluciones que no fueron tenidas en cuenta por el gobierno local, por lo que agregó: “se van demorando las decisiones y las definiciones, y -entonces- suceden estas cosas sabiendo lo peligrosos e inflamables que son los neumáticos”.

Gelitti destacó el proyecto que se viene trabajando con la Escuela Técnica. Sin embargo, dijo que “se perdieron un montón de años” sin avances. “Mientras se esperaba lo de la Escuela Industrial, tendría que haber habido otro tipo de lugar de acopio, con otras medidas de seguridad, -y- también este convenio con la empresa RENFU que aprobó el Concejo Deliberante”, manifestó.

Además, reiteró su desacuerdo con las explicaciones que dio el Municipio (a través de Natalia Gatica) tras lo sucedido en el Parque Industrial: “tendríamos que haberlo abordado con más seriedad”, opinó.