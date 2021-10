Gerardo Cabail sobre la Ley del Etiquetado Frontal: “Fue un fracaso político dado que no hubo quórum”

Este miércoles por la mañana en BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL, el médico veterinario y referente político, Gerardo Cabail, compartió su opinión frente al tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal, la cuál no pudo ser debatida por falta de quórum debido a que el interbloque de Juntos por el Cambio no bajó al recinto. Cabail dijo que se trató de un “fracaso político” pero aspiró a que se trate antes de que finalice el año porque “como ya se trató en Senadores, si no es tratado en Diputados pierde estado parlamentario y es un proyecto que va a haber que arrancar de cero el año que viene.”