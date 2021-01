GERMÁN LABOLLITA CRITICÓ LA FALTA DE PRESUPUESTO AN EL ÁREA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Compartir en...

Germán Labollita, reconocido integrante del área de Salud en Bragado y la región, se desempeña como Director Técnico Asistencial en una comunidad terapéutica en Moreno, es Coordinador de la clínica ITEN y fue uno de los creadores de la Dirección de Adicciones en la gestión de Aldo San Pedro, y ayer emitió duras críticas contra el Presupuesto Municipal 2021 y la falta de recursos destinados a la prevención y al tratamiento de las adicciones.

“Las políticas de salud pública de adicciones no están, no existen, dejaron de estar”, comentó Labollita en la entrevista. Explicó que cuando se creó la Dirección de Adicciones, se pensó en el tratamiento ambulatorio de los pacientes e intentaron crear una comunidad terapéutica en Bragado, pero que no lograron concretar esa meta por falta de tiempo.

“Lo que se hacía era que el paciente no esté en el hospital cuando estaba agudo, se descongestionaba el hospital de un paciente que es inabordable”, agregó el Psicólogo, detallando que trabajan de forma conjunta con Nación y Provincia para derivar a los pacientes a las comunidades terapéuticas.

A su vez, citó la Ley de Salud Mental (26 657) y dijo que “el Estado debe garantizar el tratamiento a las adicciones cuando no lo puede pagar en forma privada el paciente y para eso necesita un recurso específico, un dispositivo específico, y el hospital no lo tiene, el servicio de salud mental no lo tiene”.

Labollita también comentó que tras la finalización del mandato del ex Intendente Aldo San Pedro, el Subsecretario que asumió en su momento, Marcelo Pérez de Rosa, siguió con la misma política de trabajo para descongestionar el hospital, asistiendo a los pacientes de forma ambulatoria o derivándolos, sin embargo dijo que “desde 2016 hasta ahora fueron desmantelando la Subsecretaría de Adicciones, pasó de ser Secretaría, Subsecretaría, Dirección, hasta que coronó en diciembre de 2019 cuando lo echaron al Subsecretario y quedaron trabajando cada vez menos personal”.

Por último, el ex-titular del CPA aseguró que “en el Concejo Deliberante hasta la Secretaria de Salud (Mónica Pussó) se mostró disconforme con esta falta de contemplación en el presupuesto, y yo estoy seguro que todo lo que puedan hacer de ahora en adelante van a ser parches, porque no se convoca a la gente que sabemos que somos 2 o 3 acá en Bragado”.