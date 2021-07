Germán Marini destacó la “amplitud” de la lista y Eugenia Casajús opinó del Consejo Escolar

Compartir en...

Una de las dos listas del Frente de Todos que competirán en las PASO el próximo 12 de septiembre, es la que encabezan Germán Marini como precandidato a concejal y Eugenia Casajús como precandidata a consejera escolar. Este mediodía mantuvieron una entrevista con el noticiero BRAGADO TV, donde se refirieron a sus expectativas de cara a lo que se viene.

Marini destacó que es “una lista con una amplitud inmensa donde la mayoría de los espacios –del Frente de Todos- nos acompañan gratamente”. También, añadió: “hemos buscado la demostración de trabajo constante; son espacios y personas que venimos trabajando durante mucho tiempo en estar al lado del vecino”.

El concejal remarcó sus intenciones de planear para este 2021, sin especulaciones respecto del 2023. Sostuvo que desde su espacio se apostó siempre la unidad, aunque consideró que las próximas PASO serán una oportunidad para “buscar en esta disidencia de dos listas, la forma de cómo vamos a encarar una elección -general- para poder demostrarle a Bragado el trabajo que hacemos todos los días en el Concejo Deliberante (…) y en el Consejo Escolar”.

Consultado sobre la chicana de Ramiro San Pedro sobre las fotos con el intendente Vicente Gatica, Marini buscó restarle importancia y evitó confrontar, aunque explicó su opinión. Dijo que “nosotros lo que hacemos es respetar la institucionalidad” y que su objetivo siempre apunta a gestionar cosas para Bragado: “cada situación en la que nos hemos acercado al Ejecutivo no ha sido para hablar de cuestiones personales o banales, siempre fue por una obra o una gestión”, dijo.

En lo que respecta a Eugenia, tampoco apostó a la crítica. Gran parte de su mensaje lo destinó a mostrarse comprensiva respecto del trabajo que se hizo en el Consejo Escolar ante la pandemia de Coronavirus. Manifestó que hoy no puede decir si se hicieron las cosas bien o mal ya que “salieron a hacer lo que el momento demandaba”. Sin embargo, reconoció que en tiempos normales “a mí me gustaría un Consejo Escolar que bajara mucho más proyectos, que tuviera más gestión; -ya que- hay muchos proyectos que tiene Provincia que aún no se han efectivizado en el territorio”.