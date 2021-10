Germán Marini se refirió a la aprobación de la tolerancia cero de alcohol al volante

Esta mañana en BRAGADO TV: PRIMERA EDICIÓN, el concejal del Frente de Todos, Germán Marini, habló acerca de la aprobación de la ordenanza que impulsó por primera vez en 2018 y que finalmente se aprobó la semana pasada en el Honorable Concejo Deliberante: tolerancia cero de alcohol al volante. “En la nación Argentina ya hay 7 provincias que adoptaron esta ley más allá que la Ley Nacional fije en conductores particulares un 0,5, pero hay una gran contradicción en la Ley Provincial, quien es conductor profesional es 0 (cero), y un conductor particular es 0,5, la realidad es que nosotros pretendemos defender la vida de todos, no del conductor profesional únicamente porque acá el daño no es solamente para el que conduce sino para un tercero también”, expresó.