GIL LE CONTESTÓ A BROGGI: “SE PIDIÓ UN CUARTO INTERMEDIO DE 24 HORAS PORQUE HABÍA UNA PERSONA QUE NO ERA DEL CONCEJO”

Luego de que el concejal Sergio Broggi (Frente de Todos) acusará a su par Eugenia Gil (Cambiemos) de querer “embarrar la cancha” en la ultima Comisión de Legales, en donde se trataba el expediente referido al pedido de interpelación al intendente Vicente Gatica, la referente radical hizo su descargo.

“Hace de lo sucedido en la comisión una interpretación que no corresponde”, mencionó en diálogo con ‘BragadoTV al mediodía’ y acompañada por Fernando Franzoni. En este sentido se refirió a que hubo una situación que, a su entender, ameritaba solicitar un cuarto intermedio de 24 horas, con el plus de que al otro día sería presencial.

Para explicar lo sucedido, expresó: “Tuvimos que parar por unos minutos la reunión de comisión porque había una persona que no sabemos quién era y que Sergio (Broggi) refiere a que es el secretario adjunto de su sindicato. Estaba presente en la reunión de Comisión en un lugar en el que tendría que estar Sergio”.

“Por tal motivo solicitamos que se realice la comisión dentro de 24 horas para seguir con el tratamiento del expediente de manera presencial, motivo por el cual desde el Frente de Todos no quisieron”, indicó.

Ante los dichos de Broggi en donde aseguraba que Gil “pretendió demorar el despacho del expediente mencionado”, la legisladora local sostuvo: “Era en 24 horas, no era en un mes o 15 días, era al otro día y no era absolutamente nada, de hecho se terminó despachando el expediente”, y volvió a aclarar: “No se quería embarrar la cancha sólo se pidió un cuarto intermedio por 24 horas porque había una persona que no formaba parte del Concejo Deliberante”.