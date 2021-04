Giménez: “Cuando se vayan a reunir acuérdense de nosotros”

Compartir en...

Desde la Secretaría de Políticas Públicas de Salud, este lunes se emitió un nuevo micro para difundir información sobre las medidas de prevención frente a la segunda ola del Covid-19. En esta oportunidad la palabra la tuvo Rosario Giménez, Jefa de Enfermería del Hospital Municipal San Luis.

“Está viniendo la segunda ola, los casos, esta vez, no solamente son los adultos, si no son gente mucho más joven que la está pasando mal”, advirtió Giménez. Además, se refirió a los respiradores que recibió el hospital días pasados, y dijo que no les genera ninguna alegría tener que ocupar más aparatología por el aumento de casos.

“Recibimos respiradores, lo cual a nosotros como equipo de salud, en este momento preciso, no nos genera ninguna alegría, a nosotros nos genera tristeza el saber que esos respiradores pueden llegar a ser utilizados. Lo que sí nos genera alegría es tener una terapia vacía, una cama del sector Covid vacío, pero últimamente no la estamos pasando bien”, comentó.

Giménez también habló acerca de las reuniones sociales que se advierten en los distintos espacios de la ciudad, tanto en el ámbito privado como en los espacios públicos, y pidió más consciencia a la hora de asistir a dichas reuniones.

“Cuando se vayan a reunir o se junten en las plazas, en la laguna o en donde sea, acuérdense de nosotros, porque si nosotros enfermamos no va a haber quién nos cuide”, advirtió.