GRAVE DENUNCIA DE MONZÓN EN LA JUSTICIA: ASEGURA QUE EL HOSPITAL RELLENÓ TUBOS CON OXÍGENO INDUSTRIAL Y NO MEDICINAL

Una nueva situación enfrenta a la concejal Daniela Monzón (PRO Bragado) y al gobierno municipal. Esta vez no transcurre en el marco de la discusión política, sino que llegó al campo de la Justicia tras una denuncia penal radicada en Mercedes por la edil (antes también la había denunciado el Ejecutivo). Inició una causa por delitos contra la salud pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, la cual incluye varias acusaciones concretas, como por ejemplo que el hospital habría rellenado los tubos de oxígeno medicinal con oxígeno industrial.

Según explicó Monzón a BRAGADO TV, su denuncia es “amplia”. No sólo está vinculada a la falta de tubos de oxígeno que habrían padecido algunos pacientes, sino también a la escasez de personal, el relleno de tubos con un oxígeno inadecuado para la salud, e incluso otras cuestiones que interpreta como un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sostuvo que “rellenaron los tubos de oxígeno medicinal con oxígeno industrial comprado en ferretería”, lo que consideró “un delito grave contra la salud” ya que “el oxígeno industrial es muy diferente al medicinal y trae consecuencias en las personas”.

Monzón aclaró que “el juez determinará si esto es así o no”. Sin embargo, aseguro haber aportado pruebas que confirmarían su sospecha. “Tenemos acceso a los recibos y fotos de cómo rellenaron los tanques de oxígeno medicinal en una ferretería”, dijo la edil, e indicó que cuentan con testimonios de personas.

Consultada sobre la polémica generada desde hace varias semanas, reconoció que “Pablo -Torello- no acompaña la denuncia”. No obstante, negó que el CICOP la haya desmentido: “lo que manifestaron en todo momento es que no podían corroborar las muertes”, indicó. Habló de los inconvenientes que acarrea la falta de personal en el Hospital y negó que exista una intencionalidad de desprestigiar a los trabajadores: “en todas las comisiones lo que pedí es el pago de insalubridad del 20% para ellos mientras durara la pandemia y que se cumpla la carga médica hospitalaria”, recordó.

En lo que respecta a la causa penal que le formuló el Ejecutivo, manifestó que ya hizo su descargo ante la Justicia. Explicó que la acusan de haber hecho una denuncia pública en la sesión del Concejo Deliberante en torno a lo expresado sobre la falta de oxígeno en los tubos, sobre lo cual respondió: “lo que hice en ese momento fue leer los informes de CICOP, no fue una denuncia”.