Guillermina Lhospice busca ser reelecta como Concejal del Frente de Todos

Esta mañana en BRAGADO TV: PRIMERA EDICIÓN, la edil y candidata del Frente de Todos, Guillermina Lhospice, dialogó con Diego San Román acerca del desafío que afronta como actual Concejal y candidata para la reelección. “La complicación que tienen hoy los vecinos es que no son escuchados por los funcionarios de turno, cuesta muchísimo cuando alguno tiene que hacer un reclamo”, expresó, subrayando las dificultades que tiene su espacio al momento de debatir un proyecto desde la oposición como minoría en el recinto. “Hoy tenemos un Concejo Deliberante que la mayoría la tiene el oficialismo y todo lo que lleva la oposición nunca está bien visto, siempre tenemos problemas y cuesta muchísimo, no quiere decir que no seguimos trabajando y aportando”, manifestó.